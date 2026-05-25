Fatih Tekke haklı çıktı: Bouchouari

Trabzonspor forması giyen Benjamin Bouchouari, özellikle sezonun son dönemindeki performansıyla teknik direktörü Fatih Tekke'yi haklı çıkardı.

Fatih Tekke, sezon başında kadroya katılan Benjamin Bouchouari'de haklı çıktı...

Tarih 5 Eylül 2025... Benjamin Bouchouari 4 milyon Euro bonservisle St. Etienne'den yeni transfer edilmiş ve sakatlığı nedeniyle bu hamle çok eleştirilmişti.

FATİH TEKKE'NİN SÖZLERİ

Fatih Tekke ise o gün yaptığı açıklamada "Bizzat ben riske girdim. Çok iyi oyuncu, sakat olmasa bu paralara alamazdık. 20 milyon Euro'luk oyuncu" demişti.

Omurundaki stres kırığı nedeniyle uzun bir tedavi sürecinden çıkan Faslı futbolcu, ilk maçını ekim ayında oynamış, tam ritm bulmaya başladığında ise Galatasaray derbisinde sonradan oyuna girip kırmızı kartla cezalandırılmıştı.

FORMAYI KAPTI

Ufak tefek yaşadığı sakatlıklar, inişler çıkışlar derken bir türlü ritim yakalayamayan Bouchouari'nin devre arası transferinde kiralık gönderilmesi bile gündeme gelmişti. Hatta Fatih Tekke, şubat ayında yaptığı bir açıklamada onun için "Bouchouari'nin performansı 10 üzerinden 2-3 bile değil!" sözlerini sarf etmişti. Sadece antrenmanlar veya birebir görüşmelerle yetinmeyen Tekke, aslında bu açıklamayla da oyuncusunu ateşlemeye çalışmıştı. O Bouchouari pes etmedi, çalıştı, performansını artırdı ve formayı kaptı.

TEKKE'Yİ HAKLI ÇIKARDI

Özellikle son 1 aylık periyotta muazzam bir performans ortaya koyan Faslı yıldız, orta sahada sezonun oyuncularından biri olarak gösterilen Oulai'yi bile kesti. Nitekim kupa finalinde Folcarelli'nin yanında Oulai değil, Bouchouari forma giydi. 24 yaşındaki oyuncu da maçın en iyilerindendi. Kısacası zaman Fatih Tekke'yi haklı çıkardı, Trabzonspor gelecek sezon öncesi çok önemli bir yıldız daha kazandı. Bouchouari'nin yazın takımda tutulmasına artık kesin gözüyle bakılıyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
