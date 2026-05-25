Dominasyon: 19'luk Antonelli yine kazandı!

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 5. yarışı olan Kanada Grand-Prix'sini Mercedes-AMG pilotu Kimi Antonelli kazandı.



19 yaşındaki İtalyan pilot, sezonun ilk yarışını 2. bitirdikten sonra üst üste 4. yarışını kazandı.



Antonelli'nin takım arkadaşı George Russell ile müthiş düellosu, İngiliz pilotun motorundaki arıza nedeniyle 30. turda sona erdi.



Ferrari pilotu Lewis Hamilton, bitime 6 tur kala Verstappen'i geçerek 2. sıraya yükseldi.



Red Bull pilotu Max Verstappen, iyi bir yarış geçirerek 2026'daki ilk podyumunu aldı ve yarışı 3. sırada bitirdi.



Yarışta sorunlar yaşayan McLaren'lerden Lando Norris yarış dışı kalırken, Oscar Piastri ise yarışı 13. sırada bitirdi.



PİLOTLAR PUAN DURUMU



Kimi Antonelli: 131

George Russell: 88

Charles Leclerc: 75

Lewis Hamilton: 72

Lando Norris: 58

Oscar Piastri: 48

Max Verstappen: 43



