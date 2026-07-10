10 Temmuz
İspanya-Belçika
22:00
10 Temmuz
Dundalk -Drogheda Utd
21:45
10 Temmuz
Wolfsberger AC-Metalist Kharkiv
3-3
10 Temmuz
Ried-Başakşehir
1-1
10 Temmuz
FC Nordsjaelland-Gornik Zabrze
0-2
10 Temmuz
Ajax-AEK Larnaca
1-090'

Altınordu küme düşürüldü!

Altınordu, TFF'ye belirtilen süre içinde 2. Lig katılım evraklarını teslim etmemesi ve profesyonel liglere katılmama kararı alması nedeniyle 3. Lig'e düşürüldü.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 10 Temmuz 2026 20:39 | Son Güncelleme Tarihi: 10 Temmuz 2026 20:51
Haber: DHA, Fotoğraf: X.com
Altınordu küme düşürüldü!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap (2)
Google News
Altınordu'nun belirtilen süre içerisinde 2'nci Lig'e katılım formunu ve gerekli belgeleri sisteme yüklememesi, ayrıca profesyonel liglere katılmama yönünde karar alması nedeniyle 3'üncü Lig'e düşürülmesine karar verdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla TFF'den yapılan açıklamada, "2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezon sonunda Altınordu Futbol Kulübü haricinde puan sıralamasında son iki sırayı alacak takımların 3'üncü Lig'e düşürülmelerine, Altınordu FK'nın yer aldığı 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta fikstürün 17 takımlı olarak çekilmesine karar verilmiştir" denildi.

1923 yılında kurulan ve Türk futbolunun köklü kulüpleri arasında yer alan Altınordu, alınan bu kararla 103 yıllık tarihinde önemli bir kırılma yaşadı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.