Dünya Kupas'nda Tarık Biberovic en iyi 5'te

Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı oyuncusu Tarık Biberovic, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde önemli bir başarıya imza attı.
25 yaşındaki basketbolcu, Avrupa Elemeleri birinci turunun en iyi beşinde yer aldı.
FIBA'DAN ÖVGÜ
FIBA'dan yapılan açıklamada, Tarık Biberovic'in Türkiye'nin ilk turdaki namağlup performansında önemli rol oynadığı vurgulandı.
Açıklamada, "Tarık Biberovic, Türkiye'yi ilk turda namağlup bir performansa taşıdı. Bu performansın en önemli noktaları, güçlü rakiplerden Sırbistan'a karşı alınan iki kritik galibiyet oldu. Biberovic her iki maçta da yıldızlaştı." ifadeleri kullanıldı.
BEŞ MAÇTA DİKKAT ÇEKTİ
Tarık Biberovic, birinci turda Türkiye formasıyla beş maça çıktı. Milli basketbolcu, bu karşılaşmalarda 17,8 sayı, 2,6 ribaunt ve 3 asist ortalaması yakaladı.
EN İYİ BEŞTEKİ DİĞER İSİMLER
Birinci turun en iyi beşinde Tarık Biberovic'in yanı sıra Hırvatistan'dan Mario Hezonja, İtalya'dan Nico Mannion, Polonya'dan Mateusz Ponitka ve Gürcistan'dan Tornike Shengelia yer aldı.
Mario Hezonja aynı zamanda birinci turun en değerli oyuncusu seçildi.
25 yaşındaki basketbolcu, Avrupa Elemeleri birinci turunun en iyi beşinde yer aldı.
FIBA'DAN ÖVGÜ
FIBA'dan yapılan açıklamada, Tarık Biberovic'in Türkiye'nin ilk turdaki namağlup performansında önemli rol oynadığı vurgulandı.
Açıklamada, "Tarık Biberovic, Türkiye'yi ilk turda namağlup bir performansa taşıdı. Bu performansın en önemli noktaları, güçlü rakiplerden Sırbistan'a karşı alınan iki kritik galibiyet oldu. Biberovic her iki maçta da yıldızlaştı." ifadeleri kullanıldı.
BEŞ MAÇTA DİKKAT ÇEKTİ
Tarık Biberovic, birinci turda Türkiye formasıyla beş maça çıktı. Milli basketbolcu, bu karşılaşmalarda 17,8 sayı, 2,6 ribaunt ve 3 asist ortalaması yakaladı.
EN İYİ BEŞTEKİ DİĞER İSİMLER
Birinci turun en iyi beşinde Tarık Biberovic'in yanı sıra Hırvatistan'dan Mario Hezonja, İtalya'dan Nico Mannion, Polonya'dan Mateusz Ponitka ve Gürcistan'dan Tornike Shengelia yer aldı.
Mario Hezonja aynı zamanda birinci turun en değerli oyuncusu seçildi.