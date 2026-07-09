Haber Tarihi: 09 Temmuz 2026 16:41 - Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2026 16:41

KPSS Ortaöğretim Sınavı Ne Zaman 2026? Lise KPSS Tarihi ve Başvuru Takvimi

Lise mezunlarının katıldığı Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ortaöğretim oturumu için geri sayım başladı. Kamu kurumlarında memur olmak isteyen adaylar, "KPSS Ortaöğretim sınavı ne zaman 2026?" sorusunun yanıtını araştırıyor.

KPSS Ortaöğretim Sınavı Ne Zaman 2026? Lise KPSS Tarihi ve Başvuru Takvimi
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ÖSYM'nin 2026 sınav takvimine göre KPSS Ortaöğretim sınavı, 25 Ekim 2026 Pazar günü yapılacak.
KPSS Ortaöğretim başvuruları ne zaman?

2026 KPSS Ortaöğretim başvuruları 27 Ağustos - 8 Eylül 2026 tarihleri arasında alınacak.

Başvuru tarihini kaçıran adaylar ise 15-16 Eylül 2026 tarihlerinde geç başvuru yapabilecek.

KPSS Ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM takvimine göre KPSS Ortaöğretim sonuçları 19 Kasım 2026 tarihinde ilan edilecek.

Adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin resmi sonuç sorgulama sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecek.

KPSS Ortaöğretim'e kimler başvurabilir?


KPSS Ortaöğretim sınavına;

Lise mezunları,
Sınavın geçerlilik süresi içerisinde mezun olabilecek durumda bulunan son sınıf öğrencileri

başvurabiliyor.

Sınav puanı, ortaöğretim düzeyindeki kamu personeli alımlarında kullanılıyor.

KPSS Ortaöğretim'de hangi derslerden soru geliyor?

KPSS Ortaöğretim oturumu iki bölümden oluşuyor:

Genel Yetenek
Genel Kültür

Adaylara Türkçe, Matematik, Tarih, Coğrafya, Vatandaşlık ve güncel bilgilerden sorular yöneltiliyor.

Sonuç: KPSS Ortaöğretim Sınavı Ne Zaman 2026?

2026 KPSS Ortaöğretim sınavı 25 Ekim 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek. Başvurular 27 Ağustos-8 Eylül 2026 tarihleri arasında alınacak, sınav sonuçları ise 19 Kasım 2026 tarihinde açıklanacak.

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