3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Ayvalıkgücü Belediyespor, takımda 4 sezondur forma giyen 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Hamit Kurt'la sözleşme yeniledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Kırmızı-beyazlı kulüp, "4 sezondur bu formayı gururla taşıyan, mücadelesi ve karakteriyle takımımızın vazgeçilmezlerinden olan orta saha oyuncumuz Hamit Kurt, 5'inci sezonda da bizimle! Aynı azim, aynı inanç, aynı hedef... Birlikte daha nice başarılara" açıklamasını yaptı. Hamit Kurt, geçen sezon 34 maçta 3 gol attı.
Ayvalıkgücü'nde Hamit Kurt kaldı
Ayvalıkgücü Belediyespor, son 4 sezondur formasını giyen Hamit Kurt ile sözleşme yenileyerek tecrübeli orta sahayı takımda tuttu.
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