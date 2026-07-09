Juventus'tan Emiliano Martinez hamlesi

Juventus'un kaleci transferi için Emiliano Martinez'i gündeminin ilk sırasında tuttuğu öne sürüldü. Fabrizio Romano'nun haberine göre İtalyan ekibi, Arjantinli kalecinin menajer ekibiyle doğrudan temasa geçti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE JUVENTUS'UN ANA HEDEFİ
Juventus'un, kaleci pozisyonu için Dibu Martinez'i bir numaralı hedef olarak gördüğü belirtildi. Bianconeri'nin, Aston Villa forması giyen deneyimli file bekçisi için şartları değerlendirdiği aktarıldı.
ASTON VILLA'NIN TALEBİ YÜKSEK
Haberde, transferin Aston Villa'nın talep ettiği bonservis bedeline bağlı olduğu ifade edildi.
İngiliz kulübünün istediği rakamın şu aşamada yüksek bulunduğu ve görüşmelerin Dünya Kupası'nın ardından yeniden yapılabileceği kaydedildi.
DÜNYA KUPASI SONRASI YENİ GÖRÜŞME
Emiliano Martinez'in Arjantin Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükseldiği hatırlatıldı. Juventus'un, turnuva sonrası Aston Villa ile pazarlıkları yeniden gündeme alabileceği belirtildi.
ALTERNATİF VICARIO
Juventus'un kaleci transferindeki alternatif ismin ise Tottenham forması giyen Guglielmo Vicario olduğu aktarıldı.
İtalyan kulübünün, Martinez transferinde şartların oluşmaması halinde Vicario seçeneğini masada tutmaya devam ettiği öne sürüldü.
CARNEVALI SABIR İSTEDİ
Juventus Genel Müdürü Giovanni Carnevali'nin, Dibu Martinez konusunda sabırlı olunması gerektiğini söylediği belirtildi.
Yapılacak görüşmelerin, Juventus'un Arjantinli kaleci için ne kadar yatırım yapabileceğini belirlemede etkili olacağı ifade edildi.
Juventus'un, kaleci pozisyonu için Dibu Martinez'i bir numaralı hedef olarak gördüğü belirtildi. Bianconeri'nin, Aston Villa forması giyen deneyimli file bekçisi için şartları değerlendirdiği aktarıldı.
ASTON VILLA'NIN TALEBİ YÜKSEK
Haberde, transferin Aston Villa'nın talep ettiği bonservis bedeline bağlı olduğu ifade edildi.
İngiliz kulübünün istediği rakamın şu aşamada yüksek bulunduğu ve görüşmelerin Dünya Kupası'nın ardından yeniden yapılabileceği kaydedildi.
DÜNYA KUPASI SONRASI YENİ GÖRÜŞME
Emiliano Martinez'in Arjantin Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükseldiği hatırlatıldı. Juventus'un, turnuva sonrası Aston Villa ile pazarlıkları yeniden gündeme alabileceği belirtildi.
ALTERNATİF VICARIO
Juventus'un kaleci transferindeki alternatif ismin ise Tottenham forması giyen Guglielmo Vicario olduğu aktarıldı.
İtalyan kulübünün, Martinez transferinde şartların oluşmaması halinde Vicario seçeneğini masada tutmaya devam ettiği öne sürüldü.
CARNEVALI SABIR İSTEDİ
Juventus Genel Müdürü Giovanni Carnevali'nin, Dibu Martinez konusunda sabırlı olunması gerektiğini söylediği belirtildi.
Yapılacak görüşmelerin, Juventus'un Arjantinli kaleci için ne kadar yatırım yapabileceğini belirlemede etkili olacağı ifade edildi.