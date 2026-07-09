Terry Rozier'ın NBA'e dönüşü kefalet şartlarına takıldı

Miami Heat'in eski oyuncusu Terry Rozier, hakkında açılan yasa dışı spor bahisleri davasıyla mücadele ederken yeniden NBA'de forma giymek istiyor. Ancak mahkemenin uyguladığı kefalet şartları, deneyimli oyuncunun lige dönüşünü zorlaştırmaya devam ediyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE ABD Bölge Yargıcı LaShann DeArcy Hall, Rozier'ın davada potansiyel tanık konumunda bulunan oyuncularla, dava hakkında konuşmamaları şartıyla birlikte antrenman yapmasına ve maçlara çıkmasına yönelik talebi reddetti. Hall, saha içerisindeki iletişimin denetlenmesinin mümkün olmadığını belirtti.
Yargıç ayrıca Rozier'ın daha önce iletişim kurması yasaklanan kişilerden birine mesaj göndererek kefalet şartlarını ihlal ettiğini hatırlatırken, bunun mahkemenin kendisine duyduğu güveni zedelediğini ifade etti.
32 yaşındaki Rozier, geçen sezonun ardından Miami Heat tarafından serbest bırakılmış ve şu anda serbest oyuncu konumunda bulunuyor.
Federal savcılara göre Rozier, Mart 2023'te oynanan bir karşılaşmadan devam eden alt bacak rahatsızlığını gerekçe göstererek erken ayrılacağını önceden bahis oynayan kişilere bildirmek karşılığında 70 bin dolar rüşvet aldı. İddianamede, bu bilginin üçüncü kişilere ulaştırılmasıyla birlikte Rozier'ın bireysel performansının bahis limitlerinin altında kalacağı yönünde 250 bin doların üzerinde bahis oynandığı öne sürüldü.
Rozier ise hakkındaki tüm suçlamaları reddederken, avukatları davanın düşürülmesini ve yargılamanın New York yerine Miami'de yapılmasını talep ediyor.
Savunma tarafı ayrıca Rozier'ın olası bir NBA sözleşmesi durumunda Kanada'da forma giyebilmesi için yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasını istedi. Ancak mahkeme, bu konuda karar vermek için Rozier'ın önce bir NBA takımıyla sözleşme imzalamasını bekleyeceğini açıkladı.
Rozier'ın şubat ayında başlaması planlanan davada rüşvet ve komplo suçlamalarıyla yargılanması bekleniyor.
Yargıç ayrıca Rozier'ın daha önce iletişim kurması yasaklanan kişilerden birine mesaj göndererek kefalet şartlarını ihlal ettiğini hatırlatırken, bunun mahkemenin kendisine duyduğu güveni zedelediğini ifade etti.
32 yaşındaki Rozier, geçen sezonun ardından Miami Heat tarafından serbest bırakılmış ve şu anda serbest oyuncu konumunda bulunuyor.
Federal savcılara göre Rozier, Mart 2023'te oynanan bir karşılaşmadan devam eden alt bacak rahatsızlığını gerekçe göstererek erken ayrılacağını önceden bahis oynayan kişilere bildirmek karşılığında 70 bin dolar rüşvet aldı. İddianamede, bu bilginin üçüncü kişilere ulaştırılmasıyla birlikte Rozier'ın bireysel performansının bahis limitlerinin altında kalacağı yönünde 250 bin doların üzerinde bahis oynandığı öne sürüldü.
Rozier ise hakkındaki tüm suçlamaları reddederken, avukatları davanın düşürülmesini ve yargılamanın New York yerine Miami'de yapılmasını talep ediyor.
Savunma tarafı ayrıca Rozier'ın olası bir NBA sözleşmesi durumunda Kanada'da forma giyebilmesi için yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasını istedi. Ancak mahkeme, bu konuda karar vermek için Rozier'ın önce bir NBA takımıyla sözleşme imzalamasını bekleyeceğini açıkladı.
Rozier'ın şubat ayında başlaması planlanan davada rüşvet ve komplo suçlamalarıyla yargılanması bekleniyor.