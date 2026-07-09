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Fenerbahçe'de Watkins iddiası sürüyor: 40 milyon euro

Fenerbahçe'nin, Aston Villa forması giyen Ollie Watkins transferinde sona yaklaştığı ve 30 yaşındaki golcü için 40 milyon euroyu gözden çıkardığı öne sürüldü.

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calendar 09 Temmuz 2026 11:08 | Son Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2026 11:31
Haber: Türkiye, Fotoğraf: X.com
Fenerbahçe'de Watkins iddiası sürüyor: 40 milyon euro
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Fenerbahçe, golcü operasyonuna da hız verdi. Sarı lacivertliler, Ollie Watkins'in işini bitirmeye çok yakın.

40 MİLYON EURO GÖZDEN ÇIKARILDI

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Başkan Aziz Yıldırım, 30 yaşındaki İngiliz için 40 milyon euroyu gözden çıkardı.

Arap ekiplerinin ilgisi Aston Villa'nın beklentisini yukarı çıkarsa da Watkins de Fenerbahçe'ye sıcak bakıyor. 
SEZON PERFORMANSI Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Geride kalan sezonda Aston Villa formasıyla tüm kulvarlarda 55 maça çıkan Ollie Watkins, 21 gol ve 5 asistlik performans sergileyerek takımının hücumdaki en etkili isimlerinden biri oldu. İngiliz golcü, özellikle Premier Lig'de kaydettiği 16 gol ve 3 asistle dikkat çekti.  

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