İşte Konferans Ligi'nde toplu sonuçlar!

UEFA Konferans Ligi'nde birinci eleme turu ilk maçlarına oynanan 3 müsabakayla devam edildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasında bugün oynanan karşılaşmalar ve sonuçları şu şekilde:
Connah's Quay (Galler)-Ballkani (Kosova): 0-0
Differdange (Lüksemburg)-Ilves (Finlandiya): 0-0
Zire (Azerbaycan)-Torpedo Kutaisi (Gürcistan): 3-0
Connah's Quay (Galler)-Ballkani (Kosova): 0-0
Differdange (Lüksemburg)-Ilves (Finlandiya): 0-0
Zire (Azerbaycan)-Torpedo Kutaisi (Gürcistan): 3-0