İşte Konferans Ligi'nde toplu sonuçlar!

UEFA Konferans Ligi'nde 1. eleme turu ilk maçları, oynanan 3 karşılaşmayla devam etti.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 08 Temmuz 2026 22:38 | Son Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2026 02:33
Haber: AA
İşte Konferans Ligi'nde toplu sonuçlar!
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UEFA Konferans Ligi'nde birinci eleme turu ilk maçlarına oynanan 3 müsabakayla devam edildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasında bugün oynanan karşılaşmalar ve sonuçları şu şekilde:

Connah's Quay (Galler)-Ballkani (Kosova): 0-0

Differdange (Lüksemburg)-Ilves (Finlandiya): 0-0

Zire (Azerbaycan)-Torpedo Kutaisi (Gürcistan): 3-0

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