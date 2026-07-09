Amed Sportif Faaliyetler, Amadou Cisse'yi kadrosuna kattı

Amed Sportif Faaliyetler, Gineli stoper Amadou Cisse ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 08 Temmuz 2026 19:55 | Son Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2026 01:44
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Amed Sportif Faaliyetler, Amadou Cisse'yi kadrosuna kattı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, Gineli stoper Amadou Cisse'yi transfer etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeşil-kırmızılı ekip, 2026-2027 sezonu kadro planlaması kapsamında RC Strasbourg Alsace forması giyen 20 yaşındaki Amadou Cisse ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Açıklamada, Amadou Cisse'nin düzenlenen imza töreniyle kendisini 3 yıllığına Amed Sportif Faaliyetler'e bağlayan sözleşmeye imza attığı belirtilerek, "Amadou Cisse'ye Amedspor ailesine hoş geldin diyor, yeşil-kırmızılı formamız altında başarılarla dolu bir kariyer diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.