Beşiktaş'ta kaptan Orkun Kökçü, Slovakya kampına katıldı

Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş'ta kaptan Orkun Kökçü kamp çalışmaları için takıma dahil oldu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 08 Temmuz 2026 23:30
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta kaptan Orkun Kökçü, Slovakya kampına katıldı
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Beşiktaş'ta kaptan Orkun Kökçü, Slovakya'da devam eden hazırlık kampına dahil oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon hazırlıklarını sürdüren siyah-beyazlılar, akşam antrenmanında salonda çalıştı.

Basına kapalı gerçekleştirilen günün ikinci idmanı, yaklaşık 1 saat sürdü.

Teknik direktör Vincenzo Italiano yönetiminde oyuncular, kuvvetlendirme çalışmasıyla başlayan idmanı fiziksel dayanıklılık hareketleriyle sonlandırdı.

Tatilinden feragat ederek kampa iki gün erken katılan siyah-beyazlı takımın kaptanı Orkun Kökçü, antrenmanda yer aldı.

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına yarın TSİ 11.00'de sahada, 18.00'de ise salonda yapacağı çalışmalarla devam edecek.

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