Tayfur Bingöl'den transfer yanıtı!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor'da yeni sezon hazırlıkları sürerken, tecrübeli futbolcu Tayfur Bingöl geleceğine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
33 yaşındaki oyuncu, tüm odağının Kocaelispor olduğunu belirterek kariyerini yeşil-siyahlı formayla noktalamak istediğini ifade etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE "ARAYANLARA BENİ RAHATSIZ ETMEMELERİNİ SÖYLEDİM"
Transfer teklifleri aldığını açıklayan Tayfur Bingöl, "Arayanlara beni rahatsız etmemelerini söyledim. Tek konsantrasyonum Kocaelispor. Hiçbir takımı düşünmüyorum. Futbolu Kocaelispor'da bırakmak istiyorum. Taraftarla çok iyi bir bağ yakaladık. Onları çok seviyorum." dedi.
Yeni sezon hedeflerine de değinen deneyimli futbolcu, geçen sezon verdiği 15 gollük sözü bu sezon gerçekleştirmek istediğini belirterek, "Bu sezon aynı şekilde 15 gol ve hızlı bir başlangıç yapıp taraftarı coşturarak güzel bir sezon geçirmek istiyorum." ifadelerini kullandı.
Öte yandan Kocaelispor'da yeni transferler Onurcan Piri, Emir Ortakaya ve Tanguy Zoukrou'nun da arasında yer aldığı 5 futbolcu daha basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
EMİR ORTAKAYA: "UMARIM BEKLEDİĞİM ÇIKIŞI YAPABİLİRİM"
İki sezon aranın ardından yeniden Kocaelispor'a transfer olan 22 yaşındaki stoper Emir Ortakaya, "Tekrar burada olduğum için çok mutluyum. Hislerimi tarif edemiyorum. Burada çok güzel günlerim geçti. İnşallah ilk dönemimden daha güzel bir dönem geçiririm. Taraftarı çok özledim. Elimden gelen her şeyi yapacağım. Sanki hep buradaymışım da takım değişmiş gibi hissediyorum. Hiç yabancılık çekmedim. Geçen sezon ilk yarıda Eyüpspor'da iyi bir çıkış yakalamıştım. Çaykur Rizespor serüveni çok iyi geçmedi. Yanıma tecrübelerimi alıp devam ediyorum. Umarım beklediğim çıkışı yapabilirim. Kendime inanıyorum, umarım beklentileri karşılayıp taraftarları çok mutlu ederiz." şeklinde konuştu.
ZOUKROU: "BURADA OLMAKTAN MUTLUYUM"
İsviçre ekibi Young Boys'tan kiralık olarak kadroya dahil edilen 23 yaşındaki Fransız stoper Tanguy Zoukrou, "Burada olmayı istedim. Kocaelispor'a transfer olmaktan dolayı mutluyum." dedi.
ONURCAN PİRİ: "KOCAELİSPOR ARADIĞINDA TÜM GÖRÜŞMELER BİTTİ"
Transferinden duyduğu mutluluğu dile getiren kaleci Onurcan Piri, "Görüştüğüm birkaç kulüp vardı. Kocaelispor aradığında tüm görüşmeler bitti. Kocaelispor'un taraftarının gücünü ve ne kadar büyük bir camia olduğunu biliyorum. Bunun farkındayım. Her şey için hazırım. Takımda ortam güzel. Hocamızın yaklaşımı ve oyuncuların çalışması gayet iyi. Hocam şans verdiği takdirde Kocaelispor için elimden gelenin fazlasını yapmaya hazırım. İnşallah her şey istediğimiz gibi olur." ifadelerini kullandı.
SERHAT ÖZTAŞDELEN: "ÇOK İYİ ÇALIŞIYORUZ"
Kocaelispor'un 21 yaşındaki file bekçisi Serhat Öztaşdelen ise 2026-2027 sezonuna ilişkin şu değerlendirmede bulundu:
"Geçen sezon benim için iyi geçti. Yeni sezonda daha fazlası için elimden geleni yapacağım. Bunun için de çok çalışacağım. Burada uzun yıllar oynamak istiyorum. Burayı çok seviyorum. Onurcan abi çok iyi bir karakter. Onunla rekabete gireceğiz. İnşallah bu sezonu çok iyi şekilde götürürüz. Kamp çok iyi geçiyor. Çok iyi çalışıyoruz. Geçen sezon yeni bir takımdık. Çok zorlandık. Bu sezon herkes birbirini tanıyor. Yeni gelenlerin her gün daha fazla alıştığını söyleyebilirim. Her şey çok iyi gidiyor. İnşallah hepimiz için çok güzel bir sezon olur."
Yeşil-siyahlıların Belçikalı oyuncusu Joseph Nonge ise başarılı bir sezon geçirmeleri dileğinde bulundu.
33 yaşındaki oyuncu, tüm odağının Kocaelispor olduğunu belirterek kariyerini yeşil-siyahlı formayla noktalamak istediğini ifade etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE "ARAYANLARA BENİ RAHATSIZ ETMEMELERİNİ SÖYLEDİM"
Transfer teklifleri aldığını açıklayan Tayfur Bingöl, "Arayanlara beni rahatsız etmemelerini söyledim. Tek konsantrasyonum Kocaelispor. Hiçbir takımı düşünmüyorum. Futbolu Kocaelispor'da bırakmak istiyorum. Taraftarla çok iyi bir bağ yakaladık. Onları çok seviyorum." dedi.
Yeni sezon hedeflerine de değinen deneyimli futbolcu, geçen sezon verdiği 15 gollük sözü bu sezon gerçekleştirmek istediğini belirterek, "Bu sezon aynı şekilde 15 gol ve hızlı bir başlangıç yapıp taraftarı coşturarak güzel bir sezon geçirmek istiyorum." ifadelerini kullandı.
Öte yandan Kocaelispor'da yeni transferler Onurcan Piri, Emir Ortakaya ve Tanguy Zoukrou'nun da arasında yer aldığı 5 futbolcu daha basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
EMİR ORTAKAYA: "UMARIM BEKLEDİĞİM ÇIKIŞI YAPABİLİRİM"
İki sezon aranın ardından yeniden Kocaelispor'a transfer olan 22 yaşındaki stoper Emir Ortakaya, "Tekrar burada olduğum için çok mutluyum. Hislerimi tarif edemiyorum. Burada çok güzel günlerim geçti. İnşallah ilk dönemimden daha güzel bir dönem geçiririm. Taraftarı çok özledim. Elimden gelen her şeyi yapacağım. Sanki hep buradaymışım da takım değişmiş gibi hissediyorum. Hiç yabancılık çekmedim. Geçen sezon ilk yarıda Eyüpspor'da iyi bir çıkış yakalamıştım. Çaykur Rizespor serüveni çok iyi geçmedi. Yanıma tecrübelerimi alıp devam ediyorum. Umarım beklediğim çıkışı yapabilirim. Kendime inanıyorum, umarım beklentileri karşılayıp taraftarları çok mutlu ederiz." şeklinde konuştu.
ZOUKROU: "BURADA OLMAKTAN MUTLUYUM"
İsviçre ekibi Young Boys'tan kiralık olarak kadroya dahil edilen 23 yaşındaki Fransız stoper Tanguy Zoukrou, "Burada olmayı istedim. Kocaelispor'a transfer olmaktan dolayı mutluyum." dedi.
ONURCAN PİRİ: "KOCAELİSPOR ARADIĞINDA TÜM GÖRÜŞMELER BİTTİ"
Transferinden duyduğu mutluluğu dile getiren kaleci Onurcan Piri, "Görüştüğüm birkaç kulüp vardı. Kocaelispor aradığında tüm görüşmeler bitti. Kocaelispor'un taraftarının gücünü ve ne kadar büyük bir camia olduğunu biliyorum. Bunun farkındayım. Her şey için hazırım. Takımda ortam güzel. Hocamızın yaklaşımı ve oyuncuların çalışması gayet iyi. Hocam şans verdiği takdirde Kocaelispor için elimden gelenin fazlasını yapmaya hazırım. İnşallah her şey istediğimiz gibi olur." ifadelerini kullandı.
SERHAT ÖZTAŞDELEN: "ÇOK İYİ ÇALIŞIYORUZ"
Kocaelispor'un 21 yaşındaki file bekçisi Serhat Öztaşdelen ise 2026-2027 sezonuna ilişkin şu değerlendirmede bulundu:
"Geçen sezon benim için iyi geçti. Yeni sezonda daha fazlası için elimden geleni yapacağım. Bunun için de çok çalışacağım. Burada uzun yıllar oynamak istiyorum. Burayı çok seviyorum. Onurcan abi çok iyi bir karakter. Onunla rekabete gireceğiz. İnşallah bu sezonu çok iyi şekilde götürürüz. Kamp çok iyi geçiyor. Çok iyi çalışıyoruz. Geçen sezon yeni bir takımdık. Çok zorlandık. Bu sezon herkes birbirini tanıyor. Yeni gelenlerin her gün daha fazla alıştığını söyleyebilirim. Her şey çok iyi gidiyor. İnşallah hepimiz için çok güzel bir sezon olur."
Yeşil-siyahlıların Belçikalı oyuncusu Joseph Nonge ise başarılı bir sezon geçirmeleri dileğinde bulundu.