Napoli'de Noa Lang için kamp bekleniyor!

Galatasaray'daki kiralık sözleşmesinin ardından Napoli'ye geri dönen Noa Lang'ın geleceği ile ilgili belirsizlik yaşanıyor.
KARAR KAMP SONRASI Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Napoli, Galatasaray'ın hala transfer listesinde yer alan Hollandalı futbolcu için vereceği kararını yeni sezon öncesi gerçekleştirilecek kamp sonrasına erteledi.
La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, Napoli, sezon öncesi gerçekleştirilecek kampın ardından 27 yaşındaki futbolcunun geleceğine karar verecek. İtalyan ekibi, Lang ile ilgili şu ana kadar olan tüm değerlendirmeleri ve planları geçici olarak askıya almaya karar verdi.
ALLEGRI GÖRMEK İSTİYOR
İtalyan ekibinin yeni teknik direktörü Massimiliano Allegri, kampta Noa Lang'ın performansını yakından görmek ve yeni sezonda takıma katkı verip veremeyeceğini anlamak istiyor.
FIORENTINA İDDİASI
Noa Lang için Galatasaray dışında Fiorentina iddiası da gündeme gelmişti.
GALATASARAY PERFORMANSI
Noa Lang, geride kalan sezonun ikinci yarısında formasını giydiği Galatasaray'da 19 maçta 2 gol attı ve 3 asist yaptı.
KARAR KAMP SONRASI Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Napoli, Galatasaray'ın hala transfer listesinde yer alan Hollandalı futbolcu için vereceği kararını yeni sezon öncesi gerçekleştirilecek kamp sonrasına erteledi.
La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, Napoli, sezon öncesi gerçekleştirilecek kampın ardından 27 yaşındaki futbolcunun geleceğine karar verecek. İtalyan ekibi, Lang ile ilgili şu ana kadar olan tüm değerlendirmeleri ve planları geçici olarak askıya almaya karar verdi.
ALLEGRI GÖRMEK İSTİYOR
İtalyan ekibinin yeni teknik direktörü Massimiliano Allegri, kampta Noa Lang'ın performansını yakından görmek ve yeni sezonda takıma katkı verip veremeyeceğini anlamak istiyor.
FIORENTINA İDDİASI
Noa Lang için Galatasaray dışında Fiorentina iddiası da gündeme gelmişti.
GALATASARAY PERFORMANSI
Noa Lang, geride kalan sezonun ikinci yarısında formasını giydiği Galatasaray'da 19 maçta 2 gol attı ve 3 asist yaptı.