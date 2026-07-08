Marco Asensio'ya Avrupa kancası! Fenerbahçe'nin şartı net

Fenerbahçe'de yeni sezon kadro planlaması sürerken, yıldız futbolcu Marco Asensio'nun geleceğiyle ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.
Sarı-lacivertli kulübün, İspanyol oyuncuya Avrupa'dan gelen ilgiyi yakından takip ettiği belirtildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE MENAJERLER KAPIYI ÇALDI
Takvim'de yer alan habere göre Marco Asensio için iki farklı Avrupa kulübü adına menajerler Fenerbahçe ile resmi temas kurdu. Sarı-lacivertli yönetime iletilen tekliflere rağmen yönetimin, yıldız futbolcunun ayrılığına sıcak bakmadığı öne sürüldü.
35 MİLYON EURO ŞARTI
Fenerbahçe yönetiminin, takımın en önemli isimlerinden biri olarak gördüğü Marco Asensio için ancak 35 milyon euro seviyesinde bir teklif gelmesi halinde transferi değerlendireceği iddia edildi. Sarı-lacivertlilerin bu rakamın altındaki teklifleri gündemine almayı düşünmediği aktarıldı.
SEZONA DAMGA VURDU
Fenerbahçe ile 30 Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki futbolcu, geride kalan sezonda 38 resmi maçta forma giydi. Marco Asensio, bu karşılaşmalarda 13 gol ve 14 asist üreterek toplam 27 gole doğrudan katkı sağladı.
Sarı-lacivertli kulübün, İspanyol oyuncuya Avrupa'dan gelen ilgiyi yakından takip ettiği belirtildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE MENAJERLER KAPIYI ÇALDI
Takvim'de yer alan habere göre Marco Asensio için iki farklı Avrupa kulübü adına menajerler Fenerbahçe ile resmi temas kurdu. Sarı-lacivertli yönetime iletilen tekliflere rağmen yönetimin, yıldız futbolcunun ayrılığına sıcak bakmadığı öne sürüldü.
35 MİLYON EURO ŞARTI
Fenerbahçe yönetiminin, takımın en önemli isimlerinden biri olarak gördüğü Marco Asensio için ancak 35 milyon euro seviyesinde bir teklif gelmesi halinde transferi değerlendireceği iddia edildi. Sarı-lacivertlilerin bu rakamın altındaki teklifleri gündemine almayı düşünmediği aktarıldı.
SEZONA DAMGA VURDU
Fenerbahçe ile 30 Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki futbolcu, geride kalan sezonda 38 resmi maçta forma giydi. Marco Asensio, bu karşılaşmalarda 13 gol ve 14 asist üreterek toplam 27 gole doğrudan katkı sağladı.