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Fenerbahçe'den Malcom sürprizi!

Fenerbahçe, Al Hilal'in Brezilyalı yıldızı Malcom için harekete geçti. Sarı-lacivertliler, oyuncunun temsilcisiyle ilk teması kurarken transfer görüşmeleri için menajerin İstanbul'a geldiği öğrenildi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 07 Temmuz 2026 21:14
Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe'den Malcom sürprizi!
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Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürerken sürpriz bir isim gündeme geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe, şu anda Al Hilal forması giyen Brezilyalı yıldızın temsilcisiyle bir görüşme gerçekleştirdi. Haberde, oyuncunun menajerinin görüşmeler için İstanbul'a geldiği belirtildi.

Kulübüyle olan sözleşmesi 2027 yılında sona eren Brezilyalı yıldızın piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösteriliyor.

PERFORMANSI

Al Hilal formasıyla 138 maça çıkan Malcom, 46 gol 41 asistlik performans sergiledi.

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