Fenerbahçe'den Malcom sürprizi!

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürerken sürpriz bir isim gündeme geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe, şu anda Al Hilal forması giyen Brezilyalı yıldızın temsilcisiyle bir görüşme gerçekleştirdi. Haberde, oyuncunun menajerinin görüşmeler için İstanbul'a geldiği belirtildi.
Kulübüyle olan sözleşmesi 2027 yılında sona eren Brezilyalı yıldızın piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösteriliyor.
PERFORMANSI
Al Hilal formasıyla 138 maça çıkan Malcom, 46 gol 41 asistlik performans sergiledi.
Kulübüyle olan sözleşmesi 2027 yılında sona eren Brezilyalı yıldızın piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösteriliyor.
PERFORMANSI
Al Hilal formasıyla 138 maça çıkan Malcom, 46 gol 41 asistlik performans sergiledi.