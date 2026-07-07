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Beşiktaş'ta Salih Özcan için geri sayım!

Beşiktaş'ın anlaşma sağladığı Salih Özcan'ın, çarşamba gecesi İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 07 Temmuz 2026 14:47
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Beşiktaş'ta Salih Özcan için geri sayım!
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Beşiktaş, uzun süredir gündeminde yer alan Salih Özcan transferinde artık sona geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Ertan Süzgün'ün haberine göre siyah-beyazlıların yeni transferi Salih Özcan, Çarşamba günü saat 23.00 sularında İstanbul'da olacak.

Borussia Dortmund'dan ayrılan 28 yaşındaki milli orta saha ile anlaşma sağlayan Beşiktaş'ın, son prosedürleri tamamladıktan sonra resmi imzaları attırması bekleniyor.

3 YILLIK İMZA

Salih Özcan'ın Beşiktaş ile 3 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor. Deneyimli futbolcunun siyah-beyazlılardan yıllık 2.5 milyon euro kazanacağı öğrenildi.

KAMPA KATILACAK

Resmi imzanın ardından Salih Özcan'ın, Orkun Kökçü ile birlikte Beşiktaş'ın Slovakya kampına katılması bekleniyor.

Geçtiğimiz sezon Borussia Dortmund formasıyla 12 maçta görev yapan 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, toplam 744 dakika süre aldı.

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