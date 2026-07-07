Riley: 'Giannis takası Heat tarihinin en büyüklerinden biri'

Miami Heat başkanı Pat Riley, Giannis Antetokounmpo ve Bobby Portis transferlerinin kulüp tarihindeki en önemli hamlelerden biri olduğuna inanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Pazartesi günü takasın resmileşmesinin ardından konuşan Riley, "Bugün duyurulan Giannis Antetokounmpo ve Bobby Portis Jr. takası Heat tarihinin en büyük takaslarından biridir. Bana göre Giannis ligin en iyi beş oyuncusundan biri, Bobby ise NBA'in en iyi uzun forvetlerinden biri." ifadelerini kullandı.
Bu takas, Antetokounmpo'nun Milwaukee'deki uzun kariyerini sona erdirirken Doğu Konferansı'ndaki güç dengelerini de değiştirdi.
Heat geçen sezonu 43-39 ile Doğu Konferansı'nı 10. sırada tamamladıktan sonra Play-In'den gelerek sürpriz şekilde NBA Finalleri'ne yükselmişti. Bucks ise 32-50'lik dereceyle sezonu playoff dışında kapatmıştı.
Sakatlıklar nedeniyle yalnızca 36 maçta forma giymesine rağmen Antetokounmpo, 27.6 sayı, 9.8 ribaund ve 5.4 asist ortalamalarının yanı sıra %62.4 saha içi isabeti ve %63.6 efektif saha içi yüzdesiyle ligin en verimli yıldızlarından biri olmayı sürdürdü.
Portis ise Milwaukee formasıyla çıktığı 67 maçta 13.7 sayı ve 6.4 ribaund ortalamaları yakalarken, maç başına 4.4 üçlük denemesinde %45.6 isabet sağlayarak Miami'ye dış şut tehdidi de kazandırdı.
Heat bu transfer için önemli bir bedel ödedi. Milwaukee; Tyler Herro, Kel'el Ware, Jaime Jaquez Jr., Kasparas Jakucionis, 2026 Draftı'nın 13. sıra seçimi Nate Ament, 2031 ve 2033 birinci tur seçimleri, 2030 takas hakkı ve 2033 ikinci tur draft hakkını aldı.
Herro geçen sezon 33 maçta 20.5 sayı ve 4.1 asist ortalamaları yakalarken, Jaquez 75 maçta 15.4 sayı, 5.0 ribaund ve 4.7 asist ortalamalarıyla Yılın Altıncı Adamı oylamasında ikinci olmuştu. Ware ise 11.1 sayı, 9.0 ribaund ve 1.1 blok ortalamalarıyla dikkat çeken genç uzunlardan biri olarak öne çıkmıştı.
Genç oyuncularından ve önemli draft haklarından vazgeçmesine rağmen Miami, 2026 yazının en büyük transferlerinden birini gerçekleştirmiş oldu.
Heat ayrıca Andrew Wiggins ile yeniden anlaşırken, Simone Fontecchio'yu takımda tuttu, Dru Smith'in kontratını garanti hale getirdi ve Tim Hardaway Jr.'ı kadrosuna kattı.
Kulübün ayrıca LeBron James, Bradley Beal ve Khris Middleton gibi deneyimli isimlerle de ilgilendiği bildiriliyor.
Bu takas, Antetokounmpo'nun Milwaukee'deki uzun kariyerini sona erdirirken Doğu Konferansı'ndaki güç dengelerini de değiştirdi.
Heat geçen sezonu 43-39 ile Doğu Konferansı'nı 10. sırada tamamladıktan sonra Play-In'den gelerek sürpriz şekilde NBA Finalleri'ne yükselmişti. Bucks ise 32-50'lik dereceyle sezonu playoff dışında kapatmıştı.
Sakatlıklar nedeniyle yalnızca 36 maçta forma giymesine rağmen Antetokounmpo, 27.6 sayı, 9.8 ribaund ve 5.4 asist ortalamalarının yanı sıra %62.4 saha içi isabeti ve %63.6 efektif saha içi yüzdesiyle ligin en verimli yıldızlarından biri olmayı sürdürdü.
Portis ise Milwaukee formasıyla çıktığı 67 maçta 13.7 sayı ve 6.4 ribaund ortalamaları yakalarken, maç başına 4.4 üçlük denemesinde %45.6 isabet sağlayarak Miami'ye dış şut tehdidi de kazandırdı.
Heat bu transfer için önemli bir bedel ödedi. Milwaukee; Tyler Herro, Kel'el Ware, Jaime Jaquez Jr., Kasparas Jakucionis, 2026 Draftı'nın 13. sıra seçimi Nate Ament, 2031 ve 2033 birinci tur seçimleri, 2030 takas hakkı ve 2033 ikinci tur draft hakkını aldı.
Herro geçen sezon 33 maçta 20.5 sayı ve 4.1 asist ortalamaları yakalarken, Jaquez 75 maçta 15.4 sayı, 5.0 ribaund ve 4.7 asist ortalamalarıyla Yılın Altıncı Adamı oylamasında ikinci olmuştu. Ware ise 11.1 sayı, 9.0 ribaund ve 1.1 blok ortalamalarıyla dikkat çeken genç uzunlardan biri olarak öne çıkmıştı.
Genç oyuncularından ve önemli draft haklarından vazgeçmesine rağmen Miami, 2026 yazının en büyük transferlerinden birini gerçekleştirmiş oldu.
Heat ayrıca Andrew Wiggins ile yeniden anlaşırken, Simone Fontecchio'yu takımda tuttu, Dru Smith'in kontratını garanti hale getirdi ve Tim Hardaway Jr.'ı kadrosuna kattı.
Kulübün ayrıca LeBron James, Bradley Beal ve Khris Middleton gibi deneyimli isimlerle de ilgilendiği bildiriliyor.