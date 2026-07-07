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Fenerbahçe, Watkins'te son aşamada!

Fenerbahçe, Aston Villa'nın İngiliz yıldızı ile 9 milyon Euro maaşla 3 yıllık sözleşme konusunda el sıkıştı.

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calendar 07 Temmuz 2026 09:09 | Son Güncelleme Tarihi: 07 Temmuz 2026 09:32
Haber: Sabah
Fenerbahçe, Watkins'te son aşamada!
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Yeni sezon öncesi hücum hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, forvet transferinde önemli bir adım attı.

WATKİNS TÜM ŞARTLARI KABUL ETTİ

Vedat Muriqi'nin sakatlığı sonrası hızını artıran sarı-lacivertliler, Aston Villa'nın gol makinesi olarak bilinen Ollie Watkins ile her konuda anlaşmaya vardı. Yönetimin, 30 yaşındaki İngiliz santrfor ile 3 yıllık sözleşme üzerinde el sıkıştığı öğrenildi.

Anlaşmaya göre Watkins'in Fenerbahçe'den yıllık 9 milyon Euro kazanacağı ve deneyimli futbolcunun Kanarya'nın sunduğu tüm şartları kabul ettiği belirtildi. Fenerbahçe'de şimdi gözler Ada ekibiyle yürütülen bonservis görüşmelerine çevrildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla 25 MİLYON EURO TEKLİF EDİLDİ

2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Watkins için geçtiğimiz hafta resmi temaslar başlarken, Aston Villa'nın transfer görüşmelerinde kapıyı 35 milyon Euro'dan açtığı ifade edildi. Sarı-lacivertli yönetim ise transferi yaklaşık 25 milyon Euro bonservis bedeliyle tamamlamayı hedefliyor. Taraflar arasındaki görüşmelerin önümüzdeki günlerde hız kazanması bekleniyor.

 

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