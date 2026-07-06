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Real Madrid'de Pedro Martinez dönemi

Real Madrid Erkek Basketbol Takımı'nda başantrenörlük görevine Pedro Martinez getirildi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 06 Temmuz 2026 15:15
Haber: AA, Fotoğraf: Imago
Real Madrid'de Pedro Martinez dönemi
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Real Madrid Erkek Basketbol Takımı'nda başantrenörlük görevine Pedro Martinez getirildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kulüpten yapılan açıklamada "Real Madrid ve Pedro Martinez, kendisinin 2028-2029 sezonunun sonuna kadar, yani önümüzdeki üç sezon boyunca kulübümüzün A takımının antrenörü olması konusunda anlaşmaya vardılar." denildi.

Son olarak Valencia'yı çalıştıran Martinez, 2017 ve 2025 sezonlarında Avrupa Kupası'nda (EuroCup), 2026 sezonunda ise Basketbol Avrupa Ligi'nde (EuroLeague) yılın koçu seçildi.

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