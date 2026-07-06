Galatasaray'da transfer hedefi yeni yerliler!

Galatasaray, Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni yabancı oyuncu kuralına tepki gösterse de geniş bir yerli rotasyonuna sahip olması elini güçlendiriyor. Sarı-kırmızılı yönetimin ayrıca yaz transfer döneminde yeni isimleri kadrosuna katması bekleniyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Türkiye Futbol Federasyonu'nun, yabancı oyuncu kuralını 12+2'den 10+4'e düşürmesi ve birçok itiraza rağmen geri adım atmamasına en büyük tepkiyi Galatasaray göstermişti. Ancak bu itiraza rağmen sarı-kırmızılılar adına farklı bir tablo ortaya çıktı.
OLUMSUZ ETKİLENMEYECEK
Yeni sistemde yerli oyuncuların değeri daha da artarken, Galatasaray'ın bu değişimden iddia edildiği kadar olumsuz etkilenmeyeceği dikkat çekti.
EN FAZLA VERİM ALAN TAKIM
Büyük kulüpler arasında yerli oyuncularından en fazla verim alan ekip olan sarı-kırmızılıların kadrosunda Uğurcan Çakır, Barış Alper Yılmaz, Abdülkerim Bardakcı, Yunus Akgün ve Eren Elmalı gibi ilk 11'in değişmez isimleri yer alıyor. Kaan Ayhan ile İlkay Gündoğan da hem tecrübeleri hem de kadro derinliğine sağlayacakları katkıyla önemli alternatifler olarak öne çıkıyor.
Öte yandan Kazımcan Karataş, Metehan Baltacı, Arda Ünyay ve Ahmed Kutucu gibi birçok Süper Lig kulübünün kadrosunda görmek isteyeceği yerli oyuncular da Galatasaray'ın elini güçlendiriyor.
YERLİ TRANSFER HAMLESİ
Sarı-kırmızılı yönetimin, yeni yabancı kuralı doğrultusunda yerli oyuncu rotasyonunu yaz transfer döneminde daha da güçlendirecek hamleler yapması bekleniyor.
OLUMSUZ ETKİLENMEYECEK
Yeni sistemde yerli oyuncuların değeri daha da artarken, Galatasaray'ın bu değişimden iddia edildiği kadar olumsuz etkilenmeyeceği dikkat çekti.
EN FAZLA VERİM ALAN TAKIM
Büyük kulüpler arasında yerli oyuncularından en fazla verim alan ekip olan sarı-kırmızılıların kadrosunda Uğurcan Çakır, Barış Alper Yılmaz, Abdülkerim Bardakcı, Yunus Akgün ve Eren Elmalı gibi ilk 11'in değişmez isimleri yer alıyor. Kaan Ayhan ile İlkay Gündoğan da hem tecrübeleri hem de kadro derinliğine sağlayacakları katkıyla önemli alternatifler olarak öne çıkıyor.
Öte yandan Kazımcan Karataş, Metehan Baltacı, Arda Ünyay ve Ahmed Kutucu gibi birçok Süper Lig kulübünün kadrosunda görmek isteyeceği yerli oyuncular da Galatasaray'ın elini güçlendiriyor.
YERLİ TRANSFER HAMLESİ
Sarı-kırmızılı yönetimin, yeni yabancı kuralı doğrultusunda yerli oyuncu rotasyonunu yaz transfer döneminde daha da güçlendirecek hamleler yapması bekleniyor.