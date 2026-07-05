05 Temmuz
Brezilya-Norveç
23:00
06 Temmuz
Meksika-İngiltere
03:00
05 Temmuz
Odds Ballklubb-FK Haugesund
0-1DA
05 Temmuz
FCSB-Union St.Gilloise
0-4
05 Temmuz
Rosenborg-Molde
1-167'

Beşiktaş'ta mutlu son: Salih Özcan!

Beşiktaş, Borussia Dortmund'dan ayrılan milli futbolcu Salih Özcan ile büyük oranda anlaşma sağladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 05 Temmuz 2026 17:02 | Son Güncelleme Tarihi:
Haber: Sporx.com
Beşiktaş'ta mutlu son: Salih Özcan!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap (2)
Google News
Beşiktaş'a mutlu son: Salih Özcan Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Beşiktaş, transfer çalışmalarına hız verdi. Siyah-beyazlılar, Borussia Dortmund'dan ayrılan Salih Özcan için geri sayıma geçti.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Siyah-beyazlılar, geçen yıldan bu yana transferi gündemde olan 28 yaşındaki futbolcu ile yaptığı görüşmelerde büyük oranda anlaşma sağladı. Beşiktaş ve Salih Özcan arasında son detaylar görüşülüyor.

3 YILLIK İMZA

Ertan Süzgün'ün haberine göre, Beşiktaş, Salih Özcan ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak. Salih Özcan, resmi imza atmasıyla birlikte Beşiktaş'tan senelik 2.5 milyon euro kazanacak.

KAMPA KATILACAK

Salih Özcan'ın, Beşiktaş'a imza atmasının ardından Orkun Kökçü ile birlikte Slovakya kampına katılması bekleniyor.

Borussia Dortmund'da geçen sezon 12 maçta süre bulan Salih Özcan, 74 dakika sahada kalmıştı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.