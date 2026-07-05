Beşiktaş'ta mutlu son: Salih Özcan!

Beşiktaş'a mutlu son: Salih Özcan Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Beşiktaş, transfer çalışmalarına hız verdi. Siyah-beyazlılar, Borussia Dortmund'dan ayrılan Salih Özcan için geri sayıma geçti.
ANLAŞMA SAĞLANDI
Siyah-beyazlılar, geçen yıldan bu yana transferi gündemde olan 28 yaşındaki futbolcu ile yaptığı görüşmelerde büyük oranda anlaşma sağladı. Beşiktaş ve Salih Özcan arasında son detaylar görüşülüyor.
3 YILLIK İMZA
Ertan Süzgün'ün haberine göre, Beşiktaş, Salih Özcan ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak. Salih Özcan, resmi imza atmasıyla birlikte Beşiktaş'tan senelik 2.5 milyon euro kazanacak.
KAMPA KATILACAK
Salih Özcan'ın, Beşiktaş'a imza atmasının ardından Orkun Kökçü ile birlikte Slovakya kampına katılması bekleniyor.
Borussia Dortmund'da geçen sezon 12 maçta süre bulan Salih Özcan, 74 dakika sahada kalmıştı.
ANLAŞMA SAĞLANDI
Siyah-beyazlılar, geçen yıldan bu yana transferi gündemde olan 28 yaşındaki futbolcu ile yaptığı görüşmelerde büyük oranda anlaşma sağladı. Beşiktaş ve Salih Özcan arasında son detaylar görüşülüyor.
3 YILLIK İMZA
Ertan Süzgün'ün haberine göre, Beşiktaş, Salih Özcan ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak. Salih Özcan, resmi imza atmasıyla birlikte Beşiktaş'tan senelik 2.5 milyon euro kazanacak.
KAMPA KATILACAK
Salih Özcan'ın, Beşiktaş'a imza atmasının ardından Orkun Kökçü ile birlikte Slovakya kampına katılması bekleniyor.
Borussia Dortmund'da geçen sezon 12 maçta süre bulan Salih Özcan, 74 dakika sahada kalmıştı.