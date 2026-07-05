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Aliağa FK'nın iki ismi yeni takımlarına imza attı

Aliağa FK'dan ayrılan Veli Çetin, Elazığspor'a; Mert Çapar ise 24Erzincanspor'a transfer oldu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 05 Temmuz 2026 12:48
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Aliağa FK'nın iki ismi yeni takımlarına imza attı
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2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Aliağa Futbol'la yollarını ayıran stoper Veli Çetin ve sarı-siyahlılarla fesih sürecini tamamlayan kanat oyuncusu Mert Çapar yeni takımlarıyla sözleşme imzaladı. Veli Çetin resmen Elazığsporlu olurken, Mert Çapar da 24Erzincanspor'un kadrosuna dahil oldu. 31 yaşındaki Veli Çetin geçen sezon Aliağa FK'da 28 resmi maça çıktı. Golcü kimliğiyle de tanınan deneyimli futbolcu 2309 dakika süre alıp takımına 5 gol katkısı verdi.
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