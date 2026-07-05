2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Aliağa Futbol'la yollarını ayıran stoper Veli Çetin ve sarı-siyahlılarla fesih sürecini tamamlayan kanat oyuncusu Mert Çapar yeni takımlarıyla sözleşme imzaladı. Veli Çetin resmen Elazığsporlu olurken, Mert Çapar da 24Erzincanspor'un kadrosuna dahil oldu. 31 yaşındaki Veli Çetin geçen sezon Aliağa FK'da 28 resmi maça çıktı. Golcü kimliğiyle de tanınan deneyimli futbolcu 2309 dakika süre alıp takımına 5 gol katkısı verdi.Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE
Aliağa FK'nın iki ismi yeni takımlarına imza attı
Aliağa FK'dan ayrılan Veli Çetin, Elazığspor'a; Mert Çapar ise 24Erzincanspor'a transfer oldu.
SPORX AI BAKIŞI
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
EN ÇOK OKUNANLAR
-
10
Fenerbahçe'den Greenwood için resmi açıklama!
-
9
Mauro Icardi için Lazio gelişmesi
-
8
Fenerbahçe, Galatasaray'dan transfer yaptı: Yiğit Çolak
-
7
Chelsea'ye Xhaka transferinde Sunderland engeli!
-
6
Inter, Davinson Sanchez'i istiyor
-
5
İşte Galatasaray'ın Lesley Ugochukwu teklifi!
-
4
İsmail Kartal'dan Watkins onayı!
-
3
Trabzonspor'da Aral Şimşir için geri sayım!
-
2
İlhan Fakılı, Beşiktaş için İstanbul'da!
-
1
Beşiktaş, Arsenal'la anlaştı! Trossard transferinde mutlu son
- 13:20 Real Madrid, Denzel Dumfries'i duyurdu!
- 13:07 Mbappe'den maç sonu rakip kaleciye olay hareket!
- 13:02 Fenerbahçe'den Greenwood için yeni teklif!
- 12:58 Manisa FK'dan Cheikne Sylla hamlesi
- 12:52 Uşakspor'da Nizamettin sesleri
- 12:52 Jürgen Klopp, Almanya'nın teknik direktörü oluyor
- 12:49 Gustavo Alfaro: "Penaltı olmasaydı bize gol atamazlardı"
- 12:48 Aliağa FK'nın iki ismi yeni takımlarına imza attı
- 12:44 Altınordu'da gözler Seyit Mehmet Özkan'da
- 12:43 Didier Deschamps: "Hiç kolay olmadı"
- 12:42 Samsunsporlu Toni Borevkovic'ten transfer mesajı!
- 12:41 Karşıyaka'yı zorlu sezon bekliyor
- 12:40 Göztepe'nin yabancılarına teklif yağmuru
- 12:38 Altay'da kritik hafta başlıyor
- 12:34 Kocaelispor'da şok Karol Linetty kararı!
- 12:27 Barcelona'da Rafael Leao hamlesi! Rashford modeli masada
- 12:27 Mourinho'nun dokunulmazı: Arda Güler
- 12:08 Milli judocu Eymen Efe'nin hedefi Avrupa'da madalya
- 12:04 Beyza Nur Akkuş'un hedefi ikinci Avrupa şampiyonluğu
- 12:02 Inter, Davinson Sanchez'i istiyor
- 12:00 Kırkpınar'ın gizli kahramanları 665 yıldır geleneği yaşatıyor
- 11:58 Eski pehlivan, Kırkpınar'da cazgır olarak er meydanında
- 11:56 Milli yelkenci Eren'in hedefi olimpiyatlar
- 11:50 Türkiye 16 Yaş Altı Kız Milli Hokey Takımı, Avrupa üçüncüsü oldu
- 11:50 Kırkpınar'da asırlık kına geleneği sürüyor
- 11:47 Fenerbahçe'de Dorgeles Nene gelişmesi
- 11:46 Ergin Ataman, A Milli Basketbol Takımı'nda "dalya" diyecek
- 11:46 Kırkpınar'da final günü başladı
- 11:41 A Milli Erkek Basketbol Takımı, 1063. maçına çıkacak
- 11:36 A Milli Erkek Basketbol Takımı, İsviçre'yi ağırlayacak
- 11:36 Dünya Kupası'nda son 16 heyecanı sürüyor
- 11:26 Galatasaray, Adrien Rabiot için yeniden devrede
- 11:20 Shane Larkin'den ayrılık için flaş itiraf!
- 11:05 İsmail Kartal, Fred'in kararını değiştirdi
- 11:01 Fenerbahçe'de Ake transferinin perde arkası!
- 10:52 Fenerbahçe'de vedaya onay: Sidiki Cherif
- 10:49 Fenerbahçe'de kriz sona eriyor: Diego Carlos!
- 10:44 Beşiktaş'tan orta sahaya sürpriz hamle: İsak Vural
- 10:33 Trabzonspor'da Aral Şimşir için geri sayım!
- 10:33 N'Golo Kante'ye Fransa'dan kanca!
- 10:19 Omar Marmoush için Galatasaray'a dev rakip!
- 10:18 Nicolas Jackson, Fenerbahçe'nin alternatif planında
- 10:17 Beşiktaş'tan Leandro Trossard'a özel kontenjan!
- 10:03 Galatasaray'da 25 milyon euro'luk ödeme
- 09:59 İsmail Kartal'dan Watkins onayı!
- 09:57 Beşiktaş, Alexander Nübel ile anlaştı! Menajeri İstanbul'a geldi
- 09:54 Mario Lemina, Galatasaray'da kalıyor
- 09:42 İşte Galatasaray'ın Lesley Ugochukwu teklifi!
- 09:41 Beşiktaş, Slovakya'da ikinci sınavına çıkıyor! Rakip Mosonmagyar
- 09:30 Fenerbahçe'den Muhammed Salah planı
- 09:29 Fenerbahçe, Galatasaray'dan transfer yaptı: Yiğit Çolak
- 09:29 U17 Basketbol Milli Takımı, bronz madalya için parkede!
- 09:23 Galatasaray'da yol Can Uzun'a çıkıyor
- 09:06 Galatasaray'dan dev talep: Bruno Fernandes
- 02:04 Fransa, Mbappe ile çeyrek finalde!
- 01:09 Chelsea'ye Xhaka transferinde Sunderland engeli!
- 23:32 İlhan Fakılı, Beşiktaş için İstanbul'da!
- 23:24 Tunus'ta Dünya Kupası sonrası flaş ayrılık!
- 22:54 U17 Milliler, nefes kesen yarı finalde Sırbistan'a mağlup oldu
- 22:28 Fenerbahçe'den Greenwood için resmi açıklama!
Reklam
AVRUPA'DAN FUTBOL