Beşiktaş, Slovakya'da ikinci sınavına çıkıyor! Rakip Mosonmagyar

Yeni sezon hazırlıklarını Slovakya'da sürdüren Beşiktaş, ikinci hazırlık maçında Macaristan'ın Mosonmagyar ekibiyle karşı karşıya gelecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Witmann Antal park'ta oynanacak maç, TSİ 18:00'de başlayacak. Müsabaka S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
Siyah-beyazlılar, kampındaki ilk hazırlık maçında bir başka Macar ekibi Gyirmot ile mücadele etmiş, maçtan 2-1 galip ayrılmıştı. Müsabakada galibiyeti getiren goller ise Ahmet Sami Bircan ve Devrim Şahin'den gelmişti.
KAMP KADROSU
Beşiktaş'ın Slovakya kampında bulunan tüm oyuncuların listesi şu şekilde:
Emir Yaşar, Emre Bilgin, Ahmet Okutan, Mehmet Tuğra Yeşilyurt, Milot Rashica, Semih Kılıçsoy, Felix Uduokhai, Junior Olaitan, Kartal Kayra Yılmaz, Vaclav Cerny, Wilfried Ndidi, Kassoum Ouattara, Taylan Bulut, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Devrim Şahin, Emirhan Topçu, Yasin Özcan, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Ahmet Sami Bircan, Ali Pağda, Cumali Gürsel, Fahri Kerem Ay, Kartal Cengizer, Mustafa Azem Yortaç, Ozan Sevim.
Siyah-beyazlılar, kampındaki ilk hazırlık maçında bir başka Macar ekibi Gyirmot ile mücadele etmiş, maçtan 2-1 galip ayrılmıştı. Müsabakada galibiyeti getiren goller ise Ahmet Sami Bircan ve Devrim Şahin'den gelmişti.
KAMP KADROSU
Beşiktaş'ın Slovakya kampında bulunan tüm oyuncuların listesi şu şekilde:
Emir Yaşar, Emre Bilgin, Ahmet Okutan, Mehmet Tuğra Yeşilyurt, Milot Rashica, Semih Kılıçsoy, Felix Uduokhai, Junior Olaitan, Kartal Kayra Yılmaz, Vaclav Cerny, Wilfried Ndidi, Kassoum Ouattara, Taylan Bulut, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Devrim Şahin, Emirhan Topçu, Yasin Özcan, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Ahmet Sami Bircan, Ali Pağda, Cumali Gürsel, Fahri Kerem Ay, Kartal Cengizer, Mustafa Azem Yortaç, Ozan Sevim.