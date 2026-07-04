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Formula 1 Büyük Britanya Grand Prix'sinde sprint yarışını Kimi Antonelli kazandı

Kimi Antonelli, Formula 1 Büyük Britanya Grand Prix'si sprint yarışını kazanarak 8 puanın sahibi oldu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 04 Temmuz 2026 16:54
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Formula 1 Büyük Britanya Grand Prix'sinde sprint yarışını Kimi Antonelli kazandı
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Formula 1 Dünya Şampiyonası Büyük Britanya Grand Prix'sindeki sprint yarışını, Mercedes'in İtalyan pilotu Kimi Antonelli kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İngiltere'nin Northamptonshire kontluğundaki 5,89 kilometrelik Silverstone Pisti'nde, yarın yapılacak Büyük Britanya Grand Prix'si öncesinde sprint yarışı koşuldu.

Sprint yarışını 26:12.129'luk toplam sürede tamamlayan Antonelli, damalı bayrağı ilk sırada görerek 8 puanı hanesine yazdırdı.

Ferrari'nin Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton, liderin 2.745 saniye gerisinde ikinci olurken, McLaren takımının Büyük Britanyalı pilotu Lando Norris 9.783 saniye farkla üçüncü sırayı aldı.

Büyük Britanya Grand Prix'si, pazar günü TSİ 17.00'de başlayacak.

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