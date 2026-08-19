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Filenin Sultanları'nın Akdeniz Oyunları kadrosu açıklandı

İtalya'da düzenlenecek 2026 Akdeniz Oyunları'nda mücadele edecek Kadın Milli Voleybol Takımı'nın kadrosu açıklandı. Türkiye'yi Taranto'da 13 oyuncu temsil edecek.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 19 Ağustos 2026 02:27
Haber: AA, Fotoğraf: tvf.org
Filenin Sultanları'nın Akdeniz Oyunları kadrosu açıklandı
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İtalya'da düzenlenecek 2026 Akdeniz Oyunları'nda mücadele edecek Kadın Milli Voleybol Takımı'nın kadrosu açıklandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre, 21 Ağustos-3 Eylül tarihlerinde Taranto kentinde düzenlenecek organizasyonda Türkiye'yi 13 oyuncudan oluşan milli takım kadrosu temsil edecek.

KADRODA 13 OYUNCU YER ALDI

Kadın Milli Voleybol Takımı'nın 2026 Akdeniz Oyunları kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Arelya Karasoy Koçaş, Dilay Özdemir, Gülce Güçtekin, Simay Kurt, Aylin Uysalcan, Beren Yeşilırmak, Defne Başyolcu, İdil Naz Kanbur, Liza Safronova, Tuğba İvegin, Begüm Kaçmaz, Berka Buse Özden, Merve Atlıer.

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