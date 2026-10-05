Galatasaray'da iki yıldız birden kulübeye!

Trendyol Süper Lig'e verilen milli araya ikinci sırada giren Galatasaray'da gözler, Kasımpaşa maçına çevrilmiş durumda. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-kırmızılılar, cuma günü taraftarı önünde oynayacağı mücadeleyi kazanıp taraftarını mutlu etmek istiyor.
13 puanı bulunan Galatasaray, mücadeleden 3 puanla ayrılması durumunda ligde maç fazlasıyla liderliğe yükselecek.
Öte yandan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Kasımpaşa mücadelesinde rotasyona gitmesi bekleniyor.
ROTASYON YAPILACAK
Deneyimli teknik adamın milli takımlara çok fazla oyuncunun gitmesi ve bu nedenden dolayı oluşacak yorgunlukları düşünerek bu kararı aldığı da gelen haberler arasında.
SANCHEZ VE TORREIRA KULÜBEYE
Takvim'de yer alan habere göre Okan Buruk'un maçtan 1 gün önce İstanbul'a dönmesi beklenen Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez'in yerine Kaan Ayhan'a şans verebileceği ifade edildi.
Buruk'un yine milli takımdan geç dönmesi beklenen Lucas Torreira'nın yerine de orta sahada Lemina'ya görev vermeyi planladığı öğrenildi.
OSIMHEN BELİRSİZ
Sakatlığını atlatan ve ilk 11'de oynama isteğini ileten Victor Osimhen için ise henüz bir karar verilmediği de gelen haberler arasında.
BAŞAKŞEHİR MAÇINDA SAKATLANDI
Sarı-kırmızılı takımın yıldızı Osimhen, Süper Lig'de oynanan Başakşehir FK karşılaşmasında sakatlanmıştı.
ROTASYON SAYISI ARTABİLİR
Deneyimli çalıştırıcının Kasımpaşa maçının 11'in de oyuncularının form durumuna göre daha fazla değişiklik yapabileceği belirtiliyor.
13 puanı bulunan Galatasaray, mücadeleden 3 puanla ayrılması durumunda ligde maç fazlasıyla liderliğe yükselecek.
Öte yandan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Kasımpaşa mücadelesinde rotasyona gitmesi bekleniyor.
ROTASYON YAPILACAK
Deneyimli teknik adamın milli takımlara çok fazla oyuncunun gitmesi ve bu nedenden dolayı oluşacak yorgunlukları düşünerek bu kararı aldığı da gelen haberler arasında.
SANCHEZ VE TORREIRA KULÜBEYE
Takvim'de yer alan habere göre Okan Buruk'un maçtan 1 gün önce İstanbul'a dönmesi beklenen Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez'in yerine Kaan Ayhan'a şans verebileceği ifade edildi.
Buruk'un yine milli takımdan geç dönmesi beklenen Lucas Torreira'nın yerine de orta sahada Lemina'ya görev vermeyi planladığı öğrenildi.
OSIMHEN BELİRSİZ
Sakatlığını atlatan ve ilk 11'de oynama isteğini ileten Victor Osimhen için ise henüz bir karar verilmediği de gelen haberler arasında.
BAŞAKŞEHİR MAÇINDA SAKATLANDI
Sarı-kırmızılı takımın yıldızı Osimhen, Süper Lig'de oynanan Başakşehir FK karşılaşmasında sakatlanmıştı.
ROTASYON SAYISI ARTABİLİR
Deneyimli çalıştırıcının Kasımpaşa maçının 11'in de oyuncularının form durumuna göre daha fazla değişiklik yapabileceği belirtiliyor.