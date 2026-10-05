Bugün
21:45
Ukrayna
Macaristan
Bugün
21:45
Kuzey İrlanda
Gürcistan
Bugün
21:45
İtalya
Türkiye
Bugün
21:45
Fransa
Belçika
Bugün
19:00
Güney Kıbrıs
Letonya
Bugün
21:45
Karadağ
Ermenistan

Beşiktaş'ta şampiyonluk mesajı!

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı'nın yönetim listesinde yer alan Cengiz Sarıkaya, siyah-beyazlıların sezonu şampiyon tamamlamaktan başka bir alternatifinin olmadığını söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 05 Ekim 2026 12:28 | Son Güncelleme Tarihi: 05 Ekim 2026 12:31
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta şampiyonluk mesajı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı'nın yeni yönetim listesinde yer alan isimlerden Cengiz Sarıkaya, Türk futbolunda yaşanan sürecin siyah-beyazlılara başarı olarak yansıyacağına inandığını söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla AA muhabirine açıklamalarda bulunan Sarıkaya, Merkez Hakem Kurulunda yaşanan sürecin öncülüğünü Beşiktaş'ın yaptığını belirterek, "Sayın başkanımız ve yönetim kurulumuz, Beşiktaş'ın haklarını çok güzel bir şekilde savunurken bütün takımların haklarını da savunarak bir adalet çağrısında bulundu. Çok güzel şekilde açıklandı. Bizim tarafımızdan hem komite başkanlarının hem federasyon başkanlarının ve diğerlerinin istifaları istendi. Şimdi son dönemde de yapılan olayları olumlu buluyoruz. Bu, bence bizim futbol takımımıza başarı olarak yansıyacaktır. Takımımız şu anda ligde 3. sırada. İnşallah toparlayıp en iyi şekilde ligi bitirip şampiyon olmak istiyoruz. Bundan başka bir alternatifimiz yok." diye konuştu.

"Son 1,5 senede güzel bir toparlanma dönemine girdik"

Beşiktaş'ın zor bir süreci geride bıraktığını söyleyen Sarıkaya, yeni yönetimle birlikte siyah-beyazlı kulübü daha iyi bir noktaya getirmek istediklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Beşiktaş zor bir dönemden geçti. Son 1,5 senede güzel bir toparlanma dönemine girdik. Camiamız da bir toparlanma dönemine girdi, birlik ve beraberlik sağlandı. İnşallah finans konularıyla beraber, futbol takımımızın da çok güzel bir şekilde devam ederek şampiyon olmasını istiyoruz. Beşiktaş'ımızı daha iyi yerlere getirmek için çabalalar sarf edeceğiz. İçimizde yeni bir heyecan ve Beşiktaş aşkı var. Hepimiz bu aşk ve bu sevdayla çok daha sıkı bir şekilde sarılıp Beşiktaş'ımızı en iyi yerlere getireceğiz. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Ben bu camianın içerisinde 8-9 yaşından beri varım. Birçok camia büyüğüyle, camianın içerisindekilerle, gençlerle, büyüklerle iç içeyiz. Birlikte bu camiayı bir yerlere getirmeye çalıştık. Daha doğrusu camiayı yaşadık. Hayatımızın her dönemi Beşiktaş'la geçti. Böyle tecrübeli insanların birlikte bir şekilde devam etmesi bize çok iyi gelecek. İnşallah hayırlısıyla devam edeceğiz."

Sarıkaya, tek adaylı seçimli genel kurula 3 bin 910 kongre üyesinin katıldığını hatırlatarak, "Kongreye katılım bize bir moral ve şevk verdi. İnşallah genel kuruldan aldığımız bu güçle en iyi şekilde Beşiktaş'ımızı bir yerlere getireceğiz. Katılım bizi çok sevindirdi. Bütün genel kurul üyelerimize, camiamıza, taraftarımıza, herkese çok teşekkür ederiz. Bize gösterdikleri güveni yerine getireceğiz. Hiç kimsenin şüphesi olmasın." ifadelerini kullandı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.