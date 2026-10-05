Tarık Biberovic, NBA'e uyum süreci, takım içindeki rekabet ve kariyerindeki yeni döneme ilişkin açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Yeni sistemin felsefesine ve terminolojisine alışmaya çalıştığını belirten Biberovic, oyun temposundaki farklılıklara rağmen uyum sürecinin kendisi için çok zor olmadığını ifade etti:
"Yeni bir sistem var ve buna uyum sağlamam gerekiyor, ancak bu çok zor değil. Felsefe ve ritim biraz daha hızlı olsa da ana fikir aynı. Terminoloji biraz farklı. Daha beş dakika önce bunu konuşuyorduk. Koç bir şeyler söylüyordu ve benim için sanki o kelimeleri ilk kez duyuyor gibiydim. Ama sonuçta bu da basketbol, bu yüzden işim kolay."
NBA'de sahada kalabilmek için oyunun birden fazla alanında katkı vermek gerektiğini vurgulayan Biberovic, takım içindeki rekabetin oyuncuları geliştirdiğini dile getirdi:
"Sahada kalabilmek için birden fazla şeyi iyi yapmanız gerekiyor. Bu her gün devam eden bir savaş. Burada birbirimizi daha iyi yapmak için birlikteyiz ama yine de her gün rekabet ediyorsunuz ve işin güzelliği de burada."
Fiziksel gücü ve basketbol zekasıyla takımına katkı sunmak istediğini söyleyen Biberovic, sahadaki hedeflerini şöyle anlattı:
"İyi bir fiziğim var; sahaya fiziksel güç, savunma, ribaund ve yüksek enerji getirmeye çalışıyorum. Ayrıca basketbol IQ'mu kullanarak tempoyu anlamak, etrafımdaki oyunculara yardım etmek ve takımı yukarı taşıyacak o parça olmak istiyorum."
Kendisini artık daha olgun ve bu mücadeleye hazır hissettiğini belirten Biberovic, Fenerbahçe'den ve farklı NBA takımlarından gelen fırsatlara rağmen kariyerindeki bu adımı atmayı seçtiğini aktardı:
"Artık iyice piştiğimi hissediyorum. Geçen yıl da bu fırsata sahiptim. Aslında burada olmak için birçok şeyden vazgeçtim. Fenerbahçe'den ve farklı NBA takımlarından da çok iyi fırsatlar vardı. Ama şimdi buradayım ve bu meydan okumaya hazırım. Artık çok daha olgunum ve sahada nasıl durmam gerektiğini biliyorum. Alacağım her bir dakikayı hak etmek için elimden gelenin en iyisini yapacağım."
"Yeni bir sistem var ve buna uyum sağlamam gerekiyor, ancak bu çok zor değil. Felsefe ve ritim biraz daha hızlı olsa da ana fikir aynı. Terminoloji biraz farklı. Daha beş dakika önce bunu konuşuyorduk. Koç bir şeyler söylüyordu ve benim için sanki o kelimeleri ilk kez duyuyor gibiydim. Ama sonuçta bu da basketbol, bu yüzden işim kolay."
NBA'de sahada kalabilmek için oyunun birden fazla alanında katkı vermek gerektiğini vurgulayan Biberovic, takım içindeki rekabetin oyuncuları geliştirdiğini dile getirdi:
"Sahada kalabilmek için birden fazla şeyi iyi yapmanız gerekiyor. Bu her gün devam eden bir savaş. Burada birbirimizi daha iyi yapmak için birlikteyiz ama yine de her gün rekabet ediyorsunuz ve işin güzelliği de burada."
Fiziksel gücü ve basketbol zekasıyla takımına katkı sunmak istediğini söyleyen Biberovic, sahadaki hedeflerini şöyle anlattı:
"İyi bir fiziğim var; sahaya fiziksel güç, savunma, ribaund ve yüksek enerji getirmeye çalışıyorum. Ayrıca basketbol IQ'mu kullanarak tempoyu anlamak, etrafımdaki oyunculara yardım etmek ve takımı yukarı taşıyacak o parça olmak istiyorum."
Kendisini artık daha olgun ve bu mücadeleye hazır hissettiğini belirten Biberovic, Fenerbahçe'den ve farklı NBA takımlarından gelen fırsatlara rağmen kariyerindeki bu adımı atmayı seçtiğini aktardı:
"Artık iyice piştiğimi hissediyorum. Geçen yıl da bu fırsata sahiptim. Aslında burada olmak için birçok şeyden vazgeçtim. Fenerbahçe'den ve farklı NBA takımlarından da çok iyi fırsatlar vardı. Ama şimdi buradayım ve bu meydan okumaya hazırım. Artık çok daha olgunum ve sahada nasıl durmam gerektiğini biliyorum. Alacağım her bir dakikayı hak etmek için elimden gelenin en iyisini yapacağım."