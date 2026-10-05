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Federasyonda soğuk savaş başladı!

Destek arayan TFF başkanı toplantıyı cumaya aldı ve "Türk futbolunun 30 yıllık pisliklerini benim üzerime yıkamazsınız" dedi. Ama karar yeter sayısı istifalarla 8'in altına inerse olağanüstü genel kurul kararı kaçınılmaz...

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calendar 05 Ekim 2026 08:39
Haber: Sözcü
Federasyonda soğuk savaş başladı!
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Türk futbolu, TFF Yönetim Kurulu'nun cuma günü yapacağı toplantıya odaklandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu, "İstifa edecek misiniz" sorusuna "Hayır etmeyeceğim! Türk futbolunun 30 yıllık pisliklerini benim üzerime yıkamazsınız! Biz temiz futbol için mücadeleye devam edeceğiz" karşılığını verdi.

Hacıosmanoğlu'na göre, Türk futbolunda istifa etmesini gerektirecek bir neden yok.

GEREKÇESİ UEFA TOPLANTISI

Sözcü'de yer alan habere göre; Hacıosmanoğlu böyle düşünse de bir grup yöneticinin istifa edip, karar yeter sayısını 8'in altına indirerek seçimli olağanüstü genel kurulda ısrar ettiği bildirildi. TFF'de soğuk savaş yaşanırken, Hacıosmanoğlu yarınki yönetim kurulu toplantısını cumaya erteledi. İsviçre'deki UEFA toplantısını da gerekçe gösterdi. Ancak cuma gününe kadar göreve devam etmek için destek beklediği biliniyor.

2027'DE YİNE SEÇİM OLACAK

Hacıosmanoğlu yönetiminin görev süresi normalde Haziran 2027'de doluyor. Seçime 6 aydan uzun bir süre olduğu için istifa durumunda seçim yapılması şart. Eğer seçime 3 aydan kısa bir süre olsa olağan genel kurula kadar sandık başına gidilmeyecekti. İstifa halinde yönetim kurulu üyelerinden biri başkanvekili olarak TFF'yi seçime götürecek. Ancak 2027'de yine de kongre yapılacak.

EN GÜÇLÜ ADAY ERÖĞÜT

İbrahim Hacıosmanoğlu istifa ederse 6 aylığına yeni TFF başkanı kim olacak? Genel Kurul olağanüstü olduğu için yeni başkan ancak olağan genel kurula kadar koltukta oturacak. Sezon sonunda tekrar başkanlık seçimi yapılacak. Kamuoyunda en güçlü aday olarak Mehmet Ali Aydınlar'ın damadı Mustafa Eröğüt ismi ön plana çıkıyor. Aydınlar da muhtemel adaylar arasında gösteriliyor. Servet Yardımcı'ya şans tanınmıyor. 

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