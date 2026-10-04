Yusuf Demir, Avusturya'da kendini buldu!

Galatasaray'dan geride kalan şubat ayında ayrılan ve eski takmı Rapid Wien'e geri dönen Yusuf Demir, yeni sezonda ortaya koyduğu performansla dikkat çekiyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Rapid Wien forması altında bu sezon 13 maçta süre bulan 23 yaşındaki futbolcu, bu maçlarda 3 gol attı ve 4 asist yaptı.
Yusuf Demir'in, Rapid Wien ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor ancak genç oyuncunun kontratında uzatma opsiyonu da bulunuyor.
Yusuf Demir'in, Rapid Wien ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor ancak genç oyuncunun kontratında uzatma opsiyonu da bulunuyor.