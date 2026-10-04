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Yusuf Demir, Avusturya'da kendini buldu!

Galatasaray'dan geride kalan şubat ayında ayrılan Yusuf Demir, Rapid Wien formasıyla bu sezon 13 maçta 3 gol attı ve 4 asist yaptı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 04 Ekim 2026 15:28
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Yusuf Demir, Avusturya'da kendini buldu!
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Galatasaray'dan geride kalan şubat ayında ayrılan ve eski takmı Rapid Wien'e geri dönen Yusuf Demir, yeni sezonda ortaya koyduğu performansla dikkat çekiyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Rapid Wien forması altında bu sezon 13 maçta süre bulan 23 yaşındaki futbolcu, bu maçlarda 3 gol attı ve 4 asist yaptı.

Yusuf Demir'in, Rapid Wien ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor ancak genç oyuncunun kontratında uzatma opsiyonu da bulunuyor.

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