Jean Onana, yeni kulüp arıyor!

Beşiktaş'ın yollarını ayırdığı Jean Onana, geleceğine dair açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Kariyerinde daha önce Portekiz ekibi Leixoes'un genç takımında oynayan Onana, "Leixoes, benim için çok önemliydi çünkü bana inandı ve şans verdi. Bu da futbola geçişimde bana yardımcı oldu. Ardından Fransa'ya gitme fırsatı çıktı ve bunun kariyerim için önemli bir karar olduğunu düşünüyorum." dedi.
Sözlerine devam eden ve Portekiz'de yeniden forma giymeye sıcak baktığını söyleyen Kamerunlu orta saha oyuncusu, "Özelliklerim Portekiz futboluna çok iyi uyuyor. Fiziksel olarak güçlü ve birebir mücadelelerde başarılı bir oyuncuyum, aynı zamanda pas futbolumla da oyuna kalite katabiliyorum. İtalya, Fransa ve Türkiye gibi güçlü liglerde oynama deneyimine sahibim. 26 yaşında, futbolda hala kanıtlamam gereken çok şey olduğunu hissediyorum ve kazanmaya ve en iyi seviyemi göstermeye çok açım." sözlerini sarf etti.
Şu anda Portekiz'de bir fizyoterapist eşliğinde çalışmalarına devam ettiğini söyleyen Onana, "Sakatlıklar artık geçmişte kaldı. Zihinsel olarak daha güçlü hissediyorum ve fiziksel olarak da yeniden oynamak için hazırım. Portekiz'de yaşamayı seviyorum ve burada tekrar oynamak beni çok mutlu eder." açıklamasını yaptı.
Beşiktaş'ın sözleşmesini feshederek yollarını ayırdığı 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, şu anda serbest statüde yer alıyor.
Sözlerine devam eden ve Portekiz'de yeniden forma giymeye sıcak baktığını söyleyen Kamerunlu orta saha oyuncusu, "Özelliklerim Portekiz futboluna çok iyi uyuyor. Fiziksel olarak güçlü ve birebir mücadelelerde başarılı bir oyuncuyum, aynı zamanda pas futbolumla da oyuna kalite katabiliyorum. İtalya, Fransa ve Türkiye gibi güçlü liglerde oynama deneyimine sahibim. 26 yaşında, futbolda hala kanıtlamam gereken çok şey olduğunu hissediyorum ve kazanmaya ve en iyi seviyemi göstermeye çok açım." sözlerini sarf etti.
Şu anda Portekiz'de bir fizyoterapist eşliğinde çalışmalarına devam ettiğini söyleyen Onana, "Sakatlıklar artık geçmişte kaldı. Zihinsel olarak daha güçlü hissediyorum ve fiziksel olarak da yeniden oynamak için hazırım. Portekiz'de yaşamayı seviyorum ve burada tekrar oynamak beni çok mutlu eder." açıklamasını yaptı.
Beşiktaş'ın sözleşmesini feshederek yollarını ayırdığı 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, şu anda serbest statüde yer alıyor.