Fenerbahçe'de yapay zeka dönemi! İsmail Kartal düğmeye bastı

Fenerbahçe'de Milli ara adeta laboratuvar dönemine dönüştü... Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE VERİ ANALİZİNDE YAPAY ZEKA DÖNEMİ
İsmail Kartal bir taraftan fiziksel eksiği bulunan oyuncularını hazır hale getirmeye çalışırken, diğer taraftan oyun modelini geliştirmek için teknik ekibiyle kapsamlı bir çalışma yürütüyor. Tecrübeli teknik adamın özellikle veri analizi konusunda önemli bir yeniliğe gittiği öğrenildi.
Kartal, yapay zekâ destekli çalışan özel bir veri analiz şirketiyle anlaşarak hem Fenerbahçe'nin performansını hem de rakiplerini çok daha detaylı incelemeye başladı.
SAHADAKİ HER DETAY MERCEK ALTINDA
Sarı-Lacivertliler'in maçlarındaki pres verimliliği, top kazanma bölgeleri, geçişler, şut kalitesi ve oyuncuların saha içi konumlanmaları gibi birçok parametre işleniyor.
Ayrıca Süper Lig'deki rakiplerin oyun alışkanlıkları analiz edilerek önümüzdeki haftaların maç planları için şimdiden veri havuzu oluşturuluyor. Kartal'ın ekibine bu konuda uzman bir ismin de katıldığı belirtildi.
DURAN TOPLAR İÇİN YENİ SETLER
İsmail Kartal'ın üzerinde özellikle durduğu diğer alan ise duran toplar. Bu sezon duran toplardan ürettiği gollerle öne çıkan Fenerbahçe'de mevcut organizasyonlara yenileri ekleniyor.
KORNERLERDE YENİ VARYASYONLAR
Kornerlerde farklı koşu rotaları, ön ve arka direk varyasyonları ile ikinci topların değerlendirilmesine yönelik yeni setler çalışılıyor. Kartal'ın hedefi, Milli ara sonrasında daha güçlü, daha ölçülebilir ve rakibe göre şekillenebilen bir Fenerbahçe ortaya çıkarmak.
İsmail Kartal bir taraftan fiziksel eksiği bulunan oyuncularını hazır hale getirmeye çalışırken, diğer taraftan oyun modelini geliştirmek için teknik ekibiyle kapsamlı bir çalışma yürütüyor. Tecrübeli teknik adamın özellikle veri analizi konusunda önemli bir yeniliğe gittiği öğrenildi.
Kartal, yapay zekâ destekli çalışan özel bir veri analiz şirketiyle anlaşarak hem Fenerbahçe'nin performansını hem de rakiplerini çok daha detaylı incelemeye başladı.
SAHADAKİ HER DETAY MERCEK ALTINDA
Sarı-Lacivertliler'in maçlarındaki pres verimliliği, top kazanma bölgeleri, geçişler, şut kalitesi ve oyuncuların saha içi konumlanmaları gibi birçok parametre işleniyor.
Ayrıca Süper Lig'deki rakiplerin oyun alışkanlıkları analiz edilerek önümüzdeki haftaların maç planları için şimdiden veri havuzu oluşturuluyor. Kartal'ın ekibine bu konuda uzman bir ismin de katıldığı belirtildi.
DURAN TOPLAR İÇİN YENİ SETLER
İsmail Kartal'ın üzerinde özellikle durduğu diğer alan ise duran toplar. Bu sezon duran toplardan ürettiği gollerle öne çıkan Fenerbahçe'de mevcut organizasyonlara yenileri ekleniyor.
KORNERLERDE YENİ VARYASYONLAR
Kornerlerde farklı koşu rotaları, ön ve arka direk varyasyonları ile ikinci topların değerlendirilmesine yönelik yeni setler çalışılıyor. Kartal'ın hedefi, Milli ara sonrasında daha güçlü, daha ölçülebilir ve rakibe göre şekillenebilen bir Fenerbahçe ortaya çıkarmak.