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Roma'nın hedefi Endrick!

Roma, ara transfer döneminde Real Madrid'den Endrick'i kadrosuna katmak istiyor.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 03 Ekim 2026 16:05
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Roma'nın hedefi Endrick!
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İtalya Serie A ekiplerinden Roma, ara transfer dönemi için şimdiden çalışmalara başladı.

HEDEF ENDRICK Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre, İtalyan ekibi, Real Madrid forması giyen Endrick ile ilgileniyor.

Roma'nın 20 yaşındaki Endrick'e ilgisinin yeni olmadığı ve Brezilyalı oyuncu için yaz transfer döneminde de temasları olduğu ve olumlu geri dönüş aldığı yazıldı.

BU SEZON 4 DAKİKA OYNADI

Real Madrid'de bu sezon şu ana kadar sadece 4 dakika süre alabilen Brezilyalı golcünün, Roma'nın kendisine sunacağı iyi bir projeye kabul edebileceği kaydedildi.

Real Madrid, Endrick'i daha önce Lyon'a kiralık olarak göndermişti.

REAL MADRID İLE SÖZLEŞMESİ

Güncel piyasa değeri 30 milyon euro olarak gösterilen genç oyuncunun, Real Madrid ile sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor.

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