Galatasaray'a Lemina'dan iyi haber!

Galatasaray'a tedavisi devam eden Mario Lemina'dan iyi haber geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Gabonlu orta sahanın geri dönüşü Kasımpaşa maçı ile birlikte Victor Osimhen'e göre daha net olacak. Fizik olarak daha iyi durumda olan Lemina'nın görev verilmesi halinde Kasımpaşa mücadelesine ilk 11'de çıkmaya hazır olduğu öğrenildi.
33 yaşındaki Lemina, bu sezon Galatasaray'da 4 maçta forma şansı bulmuştu.
33 yaşındaki Lemina, bu sezon Galatasaray'da 4 maçta forma şansı bulmuştu.