Bugün
21:45
Kuzey Makedonya
İskoçya
Bugün
21:45
İsviçre
Slovenya
Bugün
19:00
Hırvatistan
İngiltere
Bugün
21:45
İspanya
Çekya
Bugün
16:00
Finlandiya
Arnavutluk
Bugün
19:00
Beyaz Rusya
San Marino
Bugün
19:00
Estonya
Lüksemburg
Bugün
19:00
İzlanda
Bulgaristan

"Alçı ustası, futbolu benden daha iyi biliyor!"

İngiliz teknik direktör Sean Dyche, futbolla ilgili yapılan yorumlara tepki gösterdi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 03 Ekim 2026 14:44 | Son Güncelleme Tarihi: 03 Ekim 2026 14:48
Haber: Sporx.com dış haberler
'Alçı ustası, futbolu benden daha iyi biliyor!'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
İngiliz teknik direktör Sean Dyche, futbol taraftarlarının oyuna bakışıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Taraftarların futbol bilgisi konusunda kendilerine fazla güvendiğini savunan Dyche, günlük hayatından bir örnek vererek görüşünü anlattı.

"HER ŞEYİ BİLDİKLERİNİ VARSAYIYORLAR"

Sean Dyche, "İşin şaşırtıcı yanı, taraftarların artık futbolu daha iyi anladıklarını düşünmesi. Çılgınca olan ise her şeyi bildiklerini varsaymaları." ifadelerini kullandı.

"ARKADAŞIM ALÇI USTASI, BENDEN DAHA FAZLA BİLDİĞİNİ DÜŞÜNÜYOR"

Tecrübeli teknik adam, arkadaş çevresinde de benzer durumlarla karşılaştığını belirterek şunları söyledi:

"Arkadaşlarım bunu sürekli yapıyor; ben de onlara susmalarını söylüyorum. Arkadaşım alçı ustası, benden daha fazla bildiğini nasıl düşünebilir? Ama buna inanıyor..."

DÖRT İNGİLİZ KULÜBÜNÜ ÇALIŞTIRDI

Sean Dyche, teknik direktörlük kariyerine Watford'da başladı. 2011-2012 yılları arasında Watford'u çalıştıran İngiliz teknik adam, ardından 2012'de Burnley'nin başına geçti ve yaklaşık 10 yıl görev yaptığı kulüpte iki kez Premier Lig'e yükselme başarısı yaşadı. Dyche, Burnley ile 2017-18 sezonunu 7. sırada tamamlayarak takımı Avrupa kupalarına da taşıdı.

2023-2025 yılları arasında Everton'ı çalıştıran Dyche, Ekim 2025'te Nottingham Forest'ın başına geçti. İngiliz teknik adamın Forest macerası Şubat 2026'da sona erdi. Böylece Dyche, teknik direktörlük kariyerinde Watford, Burnley, Everton ve Nottingham Forest olmak üzere dört İngiliz kulübünde görev yaptı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.