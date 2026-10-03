İngiliz teknik direktör Sean Dyche, futbol taraftarlarının oyuna bakışıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Taraftarların futbol bilgisi konusunda kendilerine fazla güvendiğini savunan Dyche, günlük hayatından bir örnek vererek görüşünü anlattı.
"HER ŞEYİ BİLDİKLERİNİ VARSAYIYORLAR"
Sean Dyche, "İşin şaşırtıcı yanı, taraftarların artık futbolu daha iyi anladıklarını düşünmesi. Çılgınca olan ise her şeyi bildiklerini varsaymaları." ifadelerini kullandı.
"ARKADAŞIM ALÇI USTASI, BENDEN DAHA FAZLA BİLDİĞİNİ DÜŞÜNÜYOR"
Tecrübeli teknik adam, arkadaş çevresinde de benzer durumlarla karşılaştığını belirterek şunları söyledi:
"Arkadaşlarım bunu sürekli yapıyor; ben de onlara susmalarını söylüyorum. Arkadaşım alçı ustası, benden daha fazla bildiğini nasıl düşünebilir? Ama buna inanıyor..."
DÖRT İNGİLİZ KULÜBÜNÜ ÇALIŞTIRDI
Sean Dyche, teknik direktörlük kariyerine Watford'da başladı. 2011-2012 yılları arasında Watford'u çalıştıran İngiliz teknik adam, ardından 2012'de Burnley'nin başına geçti ve yaklaşık 10 yıl görev yaptığı kulüpte iki kez Premier Lig'e yükselme başarısı yaşadı. Dyche, Burnley ile 2017-18 sezonunu 7. sırada tamamlayarak takımı Avrupa kupalarına da taşıdı.
2023-2025 yılları arasında Everton'ı çalıştıran Dyche, Ekim 2025'te Nottingham Forest'ın başına geçti. İngiliz teknik adamın Forest macerası Şubat 2026'da sona erdi. Böylece Dyche, teknik direktörlük kariyerinde Watford, Burnley, Everton ve Nottingham Forest olmak üzere dört İngiliz kulübünde görev yaptı.
"HER ŞEYİ BİLDİKLERİNİ VARSAYIYORLAR"
Sean Dyche, "İşin şaşırtıcı yanı, taraftarların artık futbolu daha iyi anladıklarını düşünmesi. Çılgınca olan ise her şeyi bildiklerini varsaymaları." ifadelerini kullandı.
"ARKADAŞIM ALÇI USTASI, BENDEN DAHA FAZLA BİLDİĞİNİ DÜŞÜNÜYOR"
Tecrübeli teknik adam, arkadaş çevresinde de benzer durumlarla karşılaştığını belirterek şunları söyledi:
"Arkadaşlarım bunu sürekli yapıyor; ben de onlara susmalarını söylüyorum. Arkadaşım alçı ustası, benden daha fazla bildiğini nasıl düşünebilir? Ama buna inanıyor..."
DÖRT İNGİLİZ KULÜBÜNÜ ÇALIŞTIRDI
Sean Dyche, teknik direktörlük kariyerine Watford'da başladı. 2011-2012 yılları arasında Watford'u çalıştıran İngiliz teknik adam, ardından 2012'de Burnley'nin başına geçti ve yaklaşık 10 yıl görev yaptığı kulüpte iki kez Premier Lig'e yükselme başarısı yaşadı. Dyche, Burnley ile 2017-18 sezonunu 7. sırada tamamlayarak takımı Avrupa kupalarına da taşıdı.
2023-2025 yılları arasında Everton'ı çalıştıran Dyche, Ekim 2025'te Nottingham Forest'ın başına geçti. İngiliz teknik adamın Forest macerası Şubat 2026'da sona erdi. Böylece Dyche, teknik direktörlük kariyerinde Watford, Burnley, Everton ve Nottingham Forest olmak üzere dört İngiliz kulübünde görev yaptı.