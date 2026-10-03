Mehmet Özdilek: 'Elle tutulur tarafımız yok'

Mehmet Özdilek, A Milli Takım'ın Belçika'ya 3-0 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Türkiye'nin son 3 maçtaki sonuçlarına dikkat çeken Özdilek, "Fransa 1-0, İtalya 4-1, Belçika 3-0. 8 tane gol yemişiz, bir tane gol atmışız. Ne savunmayı doğru yapabiliyoruz ne de hücumu çok doğru yapabiliyoruz." ifadelerini kullandı.
"ULUSLAR LİGİ YORDU BİZİ"
Milli Takım'ın ortaya koyduğu oyunu değerlendiren Özdilek, "Ne tarafından bakacaksın? Bir tarafını doğru yapsan diyeceğiz ki 'Savunmayı doğru yapıyoruz da hücum anlamında eksikliklerimiz var, bunları giderdiğimiz zaman daha ileriye gidebiliriz.' Uluslar Ligi yordu bizi." dedi.
Özdilek, 3 karşılaşmanın ardından takım adına olumlu bir yön bulmakta zorlandığını belirterek, "Hoca üzerinden konuşsan ayrı bir sorun, oyuncu üzerine girsen farklı bir sorun, oyunu konuşsan çok daha farklı şeyler var. Aslında elle tutulur bir şeyimiz olmadı bu oynadığımız 3 müsabakada." sözlerini kullandı.
"BELÇİKA İSTEDİĞİ GİBİ OYNADI"
Belçika karşılaşmasına da değinen Mehmet Özdilek, rakibin oyunu kontrol ettiğini savundu.
Özdilek, "Maçı seyrederken de oynuyormuş gibi gözüküyoruz ama yaptığımız hiçbir şey yok. Belçika takımı istediği gibi oynadı. Biz hazırlıksız, plansız bir şekilde rakip ceza sahasına, rakip sahaya geçmeye çalışırken kaptırdığımız her topta rakip çok net pozisyonlar yakaladı." ifadelerini kullandı.
Karşılaşmanın daha farklı bir skorla bitebileceğini belirten Özdilek, "Bugün özelinde belki 3-0 oldu ama direkten dönen toplar var, pozisyonları var. Çok daha farklı bir skor olabilirdi." dedi.
OYUNCU TERCİHLERİNİ ELEŞTİRDİ
Mehmet Özdilek, teknik direktörün oyuncu tercihlerine ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.
Özdilek, "İlk iki maçı kaybetmiştin. Burada belki bazı oyuncuların performansını görme adına bugün özelinde Bertuğ tercihini yaptın. Bugün İlhan da olabilirdi. Bugün Deniz Gül'le başlayabilirdi hoca." şeklinde konuştu.
Bazı isimler üzerinde fazla ısrar edildiğini savunan Özdilek, "Barış'ı alıyorsun, Kerem'i ön tarafa atıyorsun. Bazı oyuncular üzerinde çok fazla ısrar ediyor hoca. O da yıpratıyor; hem oyuncuyu yıpratıyor, hem hocayı yıpratıyor hem de takımı yıpratıyor." ifadelerini kullandı.
"DENİZ'E ŞANS VER, BİZ DE GÖRELİM"
Deniz Gül'e de şans verilmesi gerektiğini belirten Mehmet Özdilek, "Biz ideal 9 diyebileceğimiz Türkiye'de şu anda elinde olan tek oyuncusu var, o da Deniz. Bu oyuncu da hazır olmayan bir oyuncu değil. Hazır geldi Porto'dan, Galatasaray'da şans buldu. İlk iki maçta vermedin şansı ama şu maçta ver görelim. Biz de görelim milli takımdaki performansı ne olacak." dedi.
Özdilek, İlhan ve Kerem tercihlerine ilişkin ise, "Lige iyi başlayan bir İlhan var. Kerem'de ısrar ediyoruz ama bazen ısrarcılık da yoruyor. Ligde Kerem'in performansı belli, İlhan'ın performansı belli. İlk iki maçta bu tercihleri yapmayabilirsin ama bu maçta bu tercihleri yapması biraz daha doğru olabilirdi." ifadelerini kullandı.
"ELLE TUTULUR HİÇBİR TARAFIMIZ YOK"
Mehmet Özdilek sözlerini, "İçinde bulunduğumuz kaotik ortamda elle tutulur hiçbir tarafımız yok. İster hoca tarafından konuş, ister oyuncu tarafından konuş, ister hakemden konuş, ister oyundan konuş, ne tarafından bakarsan bak elle tutulur hiçbir tarafımız yok." diyerek tamamladı.
"ULUSLAR LİGİ YORDU BİZİ"
Milli Takım'ın ortaya koyduğu oyunu değerlendiren Özdilek, "Ne tarafından bakacaksın? Bir tarafını doğru yapsan diyeceğiz ki 'Savunmayı doğru yapıyoruz da hücum anlamında eksikliklerimiz var, bunları giderdiğimiz zaman daha ileriye gidebiliriz.' Uluslar Ligi yordu bizi." dedi.
Özdilek, 3 karşılaşmanın ardından takım adına olumlu bir yön bulmakta zorlandığını belirterek, "Hoca üzerinden konuşsan ayrı bir sorun, oyuncu üzerine girsen farklı bir sorun, oyunu konuşsan çok daha farklı şeyler var. Aslında elle tutulur bir şeyimiz olmadı bu oynadığımız 3 müsabakada." sözlerini kullandı.
"BELÇİKA İSTEDİĞİ GİBİ OYNADI"
Belçika karşılaşmasına da değinen Mehmet Özdilek, rakibin oyunu kontrol ettiğini savundu.
Özdilek, "Maçı seyrederken de oynuyormuş gibi gözüküyoruz ama yaptığımız hiçbir şey yok. Belçika takımı istediği gibi oynadı. Biz hazırlıksız, plansız bir şekilde rakip ceza sahasına, rakip sahaya geçmeye çalışırken kaptırdığımız her topta rakip çok net pozisyonlar yakaladı." ifadelerini kullandı.
Karşılaşmanın daha farklı bir skorla bitebileceğini belirten Özdilek, "Bugün özelinde belki 3-0 oldu ama direkten dönen toplar var, pozisyonları var. Çok daha farklı bir skor olabilirdi." dedi.
OYUNCU TERCİHLERİNİ ELEŞTİRDİ
Mehmet Özdilek, teknik direktörün oyuncu tercihlerine ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.
Özdilek, "İlk iki maçı kaybetmiştin. Burada belki bazı oyuncuların performansını görme adına bugün özelinde Bertuğ tercihini yaptın. Bugün İlhan da olabilirdi. Bugün Deniz Gül'le başlayabilirdi hoca." şeklinde konuştu.
Bazı isimler üzerinde fazla ısrar edildiğini savunan Özdilek, "Barış'ı alıyorsun, Kerem'i ön tarafa atıyorsun. Bazı oyuncular üzerinde çok fazla ısrar ediyor hoca. O da yıpratıyor; hem oyuncuyu yıpratıyor, hem hocayı yıpratıyor hem de takımı yıpratıyor." ifadelerini kullandı.
"DENİZ'E ŞANS VER, BİZ DE GÖRELİM"
Deniz Gül'e de şans verilmesi gerektiğini belirten Mehmet Özdilek, "Biz ideal 9 diyebileceğimiz Türkiye'de şu anda elinde olan tek oyuncusu var, o da Deniz. Bu oyuncu da hazır olmayan bir oyuncu değil. Hazır geldi Porto'dan, Galatasaray'da şans buldu. İlk iki maçta vermedin şansı ama şu maçta ver görelim. Biz de görelim milli takımdaki performansı ne olacak." dedi.
Özdilek, İlhan ve Kerem tercihlerine ilişkin ise, "Lige iyi başlayan bir İlhan var. Kerem'de ısrar ediyoruz ama bazen ısrarcılık da yoruyor. Ligde Kerem'in performansı belli, İlhan'ın performansı belli. İlk iki maçta bu tercihleri yapmayabilirsin ama bu maçta bu tercihleri yapması biraz daha doğru olabilirdi." ifadelerini kullandı.
"ELLE TUTULUR HİÇBİR TARAFIMIZ YOK"
Mehmet Özdilek sözlerini, "İçinde bulunduğumuz kaotik ortamda elle tutulur hiçbir tarafımız yok. İster hoca tarafından konuş, ister oyuncu tarafından konuş, ister hakemden konuş, ister oyundan konuş, ne tarafından bakarsan bak elle tutulur hiçbir tarafımız yok." diyerek tamamladı.