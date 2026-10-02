Milli tenisçi Yankı Erel, Çin'de yarı finale yükseldi

Milli tenisçi Yankı Erel, Çin'de düzenlenen Jingshan Challenger'da adını yarı finale yazdırdı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Türkiye Tenis Federasyonunun açıklamasına göre Yankı Erel, çeyrek finalde dünya 150 numarası İtalyan tenisçi Federico Cina'yı 7-5 ve 7-6'lık setlerle 2-0 yendi.
Milli tenisçi, yarı finalde yarın bir başka İtalyan tenisçi Mattia Bellucci ile karşılaşacak.
Turnuvadaki performansıyla dikkati çeken Yankı, son 16 turunda 1 numaralı seribaşı Michael Zheng'i mağlup etmişti.
Milli tenisçi, yarı finalde yarın bir başka İtalyan tenisçi Mattia Bellucci ile karşılaşacak.
Turnuvadaki performansıyla dikkati çeken Yankı, son 16 turunda 1 numaralı seribaşı Michael Zheng'i mağlup etmişti.