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Tahkim Kurulu'nda skandal!

TFF Tahkim Kurulu'nda 2.5 yıldır kurul üyesi olmaması gereken bir kişinin karar aldığı ortaya çıktı.

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calendar 02 Ekim 2026 08:32
Haber: Sözcü, Fotoğraf: AA
Tahkim Kurulu'nda skandal!
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TFF'nin neresinden tutarsanız elinizde kalıyor. Tahkim Kurulu'nda da büyük bir skandal yaşandığı ortaya çıktı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sözcü'nün haberine göre, üyelerden biri mal beyanında bulunmadı. Oysaki Tahkim Kurulu üyelerinin talimatın 3. maddesinin c fıkrasına göre seçildikten en geç bir ay içinde mal beyanında bulunması gerekiyor. Mal beyanı verilmezse üyelik kendiliğinden düşüyor. Yani 2.5 yıldır Tahkim Kurulu'nda kurul üyesi olmaması gereken bir kişi karar alıyor.

Daha vahimi mal beyanı ile ilgili işlemi TFF Genel Sekreteri yapmak zorunda. TFF Genel Sekreteri de ihmal suretiyle görevi kötüye kullanma suçu işlemiş oldu.  

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