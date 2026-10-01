Belçika'da TFF heyetine zorluk!

A Milli Takım'ın Belçika ile oynayacağı karşılaşma öncesinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Milli Takım kafilesinin pasaport kontrolünden geçmesinin ardından TFF heyetinin geçişinde zorluk çıkarıldığı belirtildi.
TFF HEYETİ BEKLETİLDİ
HT Spor'un haberine göre, TFF heyetinin Belçika'ya girişinde sorun yaşandı. Pasaport kontrolü sonrasında heyetin geçişine izin verilmediği ve TFF yetkililerinin henüz Belçika'ya giriş yapamadığı aktarıldı.
Gelişmenin ardından TFF heyetinin Belçika'ya giriş yapabilmek için bekleyişini sürdürdüğü belirtildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE
TFF HEYETİ BEKLETİLDİ
HT Spor'un haberine göre, TFF heyetinin Belçika'ya girişinde sorun yaşandı. Pasaport kontrolü sonrasında heyetin geçişine izin verilmediği ve TFF yetkililerinin henüz Belçika'ya giriş yapamadığı aktarıldı.
Gelişmenin ardından TFF heyetinin Belçika'ya giriş yapabilmek için bekleyişini sürdürdüğü belirtildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE