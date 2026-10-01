Bugün
21:45
İrlanda
Avusturya
Bugün
21:45
Danimarka
Portekiz
Bugün
21:45
Galler
Norveç
Bugün
21:45
Almanya
Sırbistan
Bugün
21:45
Yunanistan
Hollanda

Belçika'da TFF heyetine zorluk!

A Milli Takım'ın Belçika'ya girişinde TFF heyetinin pasaport kontrolünde zorluk çıkarıldı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 01 Ekim 2026 20:16 | Son Güncelleme Tarihi: 01 Ekim 2026 20:31
Fotoğraf: X.com
Belçika'da TFF heyetine zorluk!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap (1)
Google News
A Milli Takım'ın Belçika ile oynayacağı karşılaşma öncesinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Milli Takım kafilesinin pasaport kontrolünden geçmesinin ardından TFF heyetinin geçişinde zorluk çıkarıldığı belirtildi.

TFF HEYETİ BEKLETİLDİ

HT Spor'un haberine göre, TFF heyetinin Belçika'ya girişinde sorun yaşandı. Pasaport kontrolü sonrasında heyetin geçişine izin verilmediği ve TFF yetkililerinin henüz Belçika'ya giriş yapamadığı aktarıldı.

Gelişmenin ardından TFF heyetinin Belçika'ya giriş yapabilmek için bekleyişini sürdürdüğü belirtildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.