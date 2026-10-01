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Hakan Daltaban'dan bahis açıklaması!

Beşiktaş 2. Başkanı Hakan Daltaban, PFDK'ye sevk edilmesinin ardından bahis hesabıyla ilgili kamuoyuna açıklama yaptı.

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calendar 01 Ekim 2026 17:03
Fotoğraf: X.com
Hakan Daltaban'dan bahis açıklaması!
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Beşiktaş 2. Başkanı Hakan Daltaban, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilmesinin ardından yazılı bir açıklama yayımladı.

Daltaban, bahis hesabının kullanım amacının gençleri illegal bahis ortamından uzak tutmak olduğunu savundu.

"KÜÇÜK TUTARLARLA SINIRLI BİR EĞLENCE"

Yaklaşık beş yıl önce kendi adına resmi bir bahis hesabı açtığını belirten Daltaban, hesabın çevresinde futbola ilgi duyan gençlerin kontrolü altında eğlenmesi amacıyla kullanıldığını ifade etti.

Daltaban açıklamasında, "O dönemde gençleri illegal bahis ortamından koruyup, konuyu kumar anlayışından çıkarıp, asla kazanılan tutarın çekilmeyeceği kuralıyla küçük tutarlarla sınırlı bir eğlence olmasını sağlamayı hedeflemiştim." ifadelerini kullandı.

"TOPLAM TUTAR 2 BİN 500 TL"

Hesaptan çok sayıda işlem yapıldığını ancak sevk evrakında belirtilen işlemlerin toplam tutarının 2 bin 500 TL olduğunu belirten Daltaban, bu kuponlarda tek bir Beşiktaş maçının dahi yer almadığını söyledi.

Daltaban, "Küçük rakamlarla işlemler yapılmış, hesaptan hiçbir zaman para çekilmemiş ve amacı ekonomik olmayan bu hesap, yöneticiler bakımından gerekli mevzuatla bağdaşmadığını öğrendiğim anda ve uzun bir süre önce kapatılmıştır." dedi.

"KAZANÇ AMAÇLI-BAĞIMLILIK ŞEKLİNDE EYLEMDE BULUNULMADI"

Daltaban, hesabın kullanım biçimini ve işlem boyutunu şeffaf şekilde paylaşmasının nedeninin, "kazanç amaçlı-bağımlılık" şeklinde eylemde bulunulmadığının net şekilde ifade edilmesi olduğunu belirtti.

Açıklamasının sonunda bahis ve kumar konusunda mesaj veren Daltaban, "Hayatımın tüm aşamalarında yasalara saygılı ve illegaliteden uzak yaşamış bir birey olarak tekrar ifade etmek isterim ki o dönemde çevremdeki çocukların yanlış yollara sapmaması ve kontrolüm altında bulunmaları adına takındığım tavrın bugün de arkasındayım." ifadelerini kullandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla
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