Boston Celtics'in yeni yıldızı Paul George'un sözleşmesinin, kariyerinin önceki dönemlerindeki performansından uzaklaşmasına rağmen NBA genelinde önemli bir değer taşıyabileceği öne sürüldü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Heavy.com'dan Sean Deveney'ye konuşan ve ismi açıklanmayan bir NBA yöneticisi, George'un yeteneklerinin hâlâ özel olduğunu belirtti:
"10 yıl önceki oyuncu değil ama hâlâ nadir bulunan bir beceri setine sahip. Bir oyuncuda bunlar varsa değeri de vardır. Üstelik sözleşmesinin kalan süresi kısaysa, bu değeri daha da artırır."
36 yaşındaki George, dört yıllık, 211,6 milyon dolarlık sözleşmesinin üçüncü sezonuna giriyor.
Anlaşmanın son sezonunda oyuncu opsiyonu bulunması, içinde bulunduğumuz sezonu George'un Boston'daki geleceği açısından daha da önemli hâle getiriyor.
Celtics, George'u yaz aylarında Jaylen Brown'ı Philadelphia 76ers'a gönderdiği takas kapsamında kadrosuna katmıştı.
Boston, anlaşmada George'un yanı sıra geleceğe yönelik dört draft hakkı da elde etmişti. Bu haklar, 2028 yılı için bir birinci tur seçim hakkı veya seçim hakkı değişimi, 2031 birinci tur seçim hakkı ve iki ikinci tur seçim hakkından oluşuyordu.
Kariyerinde dokuz kez All-Star, altı kez de NBA'in en iyi beşlerine seçilen George, 945 normal sezon maçında 20,5 sayı, 6,2 ribaund ve 3,7 asist ortalamaları yakaladı. Üç sayı çizgisinin gerisinden ise yüzde 38,4 isabet oranına ulaştı.
Ancak tecrübeli oyuncunun üretkenliği, kariyerinin zirve dönemine kıyasla azaldı.
George, 2025-26 sezonunda Philadelphia formasıyla çıktığı 37 maçta 17,3 sayı, 5,3 ribaund ve 3,6 asist ortalamalarıyla oynadı. Saha içinden yüzde 43,9, üç sayı çizgisinin gerisinden ise yüzde 39,2 isabet yakaladı.
Üç sayılık atışları, George'un hücumdaki en önemli özelliklerinden biri olmaya devam ediyor. Tecrübeli oyuncu, kariyeri boyunca yüzde 38,4 isabet oranıyla 2.455 üçlük kaydetti.
George'un gelişi, Boston'a Jayson Tatum'ın yanında tecrübeli bir skorer ve hücum organizasyonuna katkı sağlayabilecek bir isim kazandırdı.
Celtics, 2025-26 normal sezonunu 56 galibiyet ve 26 mağlubiyetle tamamlamasına rağmen playoff'un ilk turunda elenmiş, ardından Brown'ı takas etmişti.
Geçen sezon sakatlığı nedeniyle yalnızca 16 maçta forma giyebilen Tatum ise sakatlığının ardından ilk tam sezonunu oynamaya hazırlanıyor.
Boston ayrıca Mitchell Robinson'ı kadrosuna katarken, Payton Pritchard, Neemias Queta ve Jordan Walsh gibi önemli oyuncularını takımda tuttu.
George'un sözleşme uzatma hakkına sahip olması da Boston'daki geleceğine ilişkin bir başka seçenek oluşturuyor.
Mevcut anlaşmasının son sezonunda oyuncu opsiyonu bulunması nedeniyle Celtics'in George'a yönelik sözleşme yükümlülüğü, anlaşmanın ilk imzalandığı döneme kıyasla daha kısa bir süreyi kapsıyor.
"10 yıl önceki oyuncu değil ama hâlâ nadir bulunan bir beceri setine sahip. Bir oyuncuda bunlar varsa değeri de vardır. Üstelik sözleşmesinin kalan süresi kısaysa, bu değeri daha da artırır."
36 yaşındaki George, dört yıllık, 211,6 milyon dolarlık sözleşmesinin üçüncü sezonuna giriyor.
Anlaşmanın son sezonunda oyuncu opsiyonu bulunması, içinde bulunduğumuz sezonu George'un Boston'daki geleceği açısından daha da önemli hâle getiriyor.
Celtics, George'u yaz aylarında Jaylen Brown'ı Philadelphia 76ers'a gönderdiği takas kapsamında kadrosuna katmıştı.
Boston, anlaşmada George'un yanı sıra geleceğe yönelik dört draft hakkı da elde etmişti. Bu haklar, 2028 yılı için bir birinci tur seçim hakkı veya seçim hakkı değişimi, 2031 birinci tur seçim hakkı ve iki ikinci tur seçim hakkından oluşuyordu.
Kariyerinde dokuz kez All-Star, altı kez de NBA'in en iyi beşlerine seçilen George, 945 normal sezon maçında 20,5 sayı, 6,2 ribaund ve 3,7 asist ortalamaları yakaladı. Üç sayı çizgisinin gerisinden ise yüzde 38,4 isabet oranına ulaştı.
Ancak tecrübeli oyuncunun üretkenliği, kariyerinin zirve dönemine kıyasla azaldı.
George, 2025-26 sezonunda Philadelphia formasıyla çıktığı 37 maçta 17,3 sayı, 5,3 ribaund ve 3,6 asist ortalamalarıyla oynadı. Saha içinden yüzde 43,9, üç sayı çizgisinin gerisinden ise yüzde 39,2 isabet yakaladı.
Üç sayılık atışları, George'un hücumdaki en önemli özelliklerinden biri olmaya devam ediyor. Tecrübeli oyuncu, kariyeri boyunca yüzde 38,4 isabet oranıyla 2.455 üçlük kaydetti.
George'un gelişi, Boston'a Jayson Tatum'ın yanında tecrübeli bir skorer ve hücum organizasyonuna katkı sağlayabilecek bir isim kazandırdı.
Celtics, 2025-26 normal sezonunu 56 galibiyet ve 26 mağlubiyetle tamamlamasına rağmen playoff'un ilk turunda elenmiş, ardından Brown'ı takas etmişti.
Geçen sezon sakatlığı nedeniyle yalnızca 16 maçta forma giyebilen Tatum ise sakatlığının ardından ilk tam sezonunu oynamaya hazırlanıyor.
Boston ayrıca Mitchell Robinson'ı kadrosuna katarken, Payton Pritchard, Neemias Queta ve Jordan Walsh gibi önemli oyuncularını takımda tuttu.
George'un sözleşme uzatma hakkına sahip olması da Boston'daki geleceğine ilişkin bir başka seçenek oluşturuyor.
Mevcut anlaşmasının son sezonunda oyuncu opsiyonu bulunması nedeniyle Celtics'in George'a yönelik sözleşme yükümlülüğü, anlaşmanın ilk imzalandığı döneme kıyasla daha kısa bir süreyi kapsıyor.