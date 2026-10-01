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Kaan Ayhan ve İlkay Gündoğan'dan forma talebi!

Galatasaray'ın bazı tecrübeli futbolcuları sezon başından bu yana beklediği süreyi bulamıyor. Kaan Ayhan ve İlkay Gündoğan gibi isimler, daha fazla oynama beklentilerini teknik ekibe iletti.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 01 Ekim 2026 14:27
Haber: Trtspor, Fotoğraf: AA
Kaan Ayhan ve İlkay Gündoğan'dan forma talebi!
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İlkay
İlkay
Galatasaray
Galatasaray'ın bazı tecrübeli futbolcuları formadan uzak kaldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İSTEDİKLERİ SÜREYİ ALAMADILAR

Sarı kırmızılılar, sezon başından bu yana 6 lig ve 1 Şampiyonlar Ligi maçına çıktı. İlkay Gündoğan ve Kaan Ayhan gibi tecrübeli isimler, bu süreçte istediği süreyi bulamadı.

İlkay Gündoğan, milli maç arasına kadarki süreçte ligde sadece 6 dakika oynadı. 35 yaşındaki futbolcu, ligin ilk haftasındaki Arca Çorum Futbol Kulübü mücadelesinde son 6 dakikada oyuna girmişti. İlkay ayrıca Şampiyonlar Ligi'ndeki Sporting maçında da son 5 dakika oyuna dahil olmuştu.

DAHA FAZLA SÜRE İSTEDİLER

Takımın 3 kaptanından biri olan Kaan Ayhan da formaya hasret kaldı. 31 yaşındaki savunmacı, ligde sadece 1 dakika süre aldı. Milli futbolcu, UEFA listesine de alınmadı.

İki futbolcunun da milli arada, teknik ekipten ligde daha fazla forma şansı istediği öğrenildi. Tecrübeli file bekçisi Günay Güvenç de sakatlığı nedeniyle ilk 7 maçta geniş kadrolarda yer alamadı.  

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