Samsunspor, Mustafa Hekimoğlu için yeniden devrede

Çadlı forvet Marius Mouandilmadji'nin Olympiakos'a transfer edilmesiyle hücum hattında oluşan boşluk, Samsunspor'u yeni bir çözüm arayışına itti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Yönetimin ilk adresi ise yine Beşiktaş oldu. Kırmızı- beyazlılar, transfer döneminin kapanış gününde Beşiktaş'ın genç forveti Mustafa Erhan Hekimoğlu'nu kiralık olarak kadrosuna katmak istemişti. Görüşmeler ileri bir aşamaya kadar gitmesine rağmen son anda yaşanan pürüz nedeniyle operasyon tamamlanamadı.
O günkü iptalin ardından Samsunspor tarafı konuyu rafa kaldırmadı.
ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE NETLEŞECEK
Şimdi yeniden harekete geçen Samsunspor yönetimi, Beşiktaşlı yetkililerle görüşmelere başladı. Hedef genç forveti kiralık olarak Samsun'a getirmek. Mouandilmadji'nin gidişinin ardından hücumda hem gol hem de fiziksel güç arayan Samsunspor, Hekimoğlu'nun profilini bu ihtiyaca uygun görüyor.
Samsunspor'un ısrarlı yaklaşımı, iki kulüp arasında yeni bir kiralık formülünün konuşulmasına zemin hazırladı. Görüşmelerin somut bir teklife dönüşüp dönüşmeyeceği önümüzdeki günlerde netleşecek.
Beşiktaş'ın altyapısından yetişen genç santrfor Mustafa Erhan Hekimoğlu, siyah-beyazlı formayla A Takım düzeyinde toplam 75 resmi maça çıkarken, 4 gol kaydetti.
O günkü iptalin ardından Samsunspor tarafı konuyu rafa kaldırmadı.
ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE NETLEŞECEK
Şimdi yeniden harekete geçen Samsunspor yönetimi, Beşiktaşlı yetkililerle görüşmelere başladı. Hedef genç forveti kiralık olarak Samsun'a getirmek. Mouandilmadji'nin gidişinin ardından hücumda hem gol hem de fiziksel güç arayan Samsunspor, Hekimoğlu'nun profilini bu ihtiyaca uygun görüyor.
Samsunspor'un ısrarlı yaklaşımı, iki kulüp arasında yeni bir kiralık formülünün konuşulmasına zemin hazırladı. Görüşmelerin somut bir teklife dönüşüp dönüşmeyeceği önümüzdeki günlerde netleşecek.
Beşiktaş'ın altyapısından yetişen genç santrfor Mustafa Erhan Hekimoğlu, siyah-beyazlı formayla A Takım düzeyinde toplam 75 resmi maça çıkarken, 4 gol kaydetti.