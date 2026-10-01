Bugün
21:45
İrlanda
Avusturya
Bugün
21:45
Danimarka
Portekiz
Bugün
21:45
Galler
Norveç
Bugün
21:45
Almanya
Sırbistan
Bugün
21:45
Yunanistan
Hollanda

Samsunspor, Mustafa Hekimoğlu için yeniden devrede

Samsunspor, Marius Mouandilmadji'nin ayrılığı sonrası Beşiktaş'ın genç forveti Mustafa Erhan Hekimoğlu için yeniden devreye girdi. Kiralık transfer için başlayan görüşmelerin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 01 Ekim 2026 09:37
Haber: Sabah
Samsunspor, Mustafa Hekimoğlu için yeniden devrede
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Mustafa Erhan
Mustafa Erhan
Beşiktaş
Çadlı forvet Marius Mouandilmadji'nin Olympiakos'a transfer edilmesiyle hücum hattında oluşan boşluk, Samsunspor'u yeni bir çözüm arayışına itti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Yönetimin ilk adresi ise yine Beşiktaş oldu. Kırmızı- beyazlılar, transfer döneminin kapanış gününde Beşiktaş'ın genç forveti Mustafa Erhan Hekimoğlu'nu kiralık olarak kadrosuna katmak istemişti. Görüşmeler ileri bir aşamaya kadar gitmesine rağmen son anda yaşanan pürüz nedeniyle operasyon tamamlanamadı.

O günkü iptalin ardından Samsunspor tarafı konuyu rafa kaldırmadı.

ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE NETLEŞECEK

Şimdi yeniden harekete geçen Samsunspor yönetimi, Beşiktaşlı yetkililerle görüşmelere başladı. Hedef genç forveti kiralık olarak Samsun'a getirmek. Mouandilmadji'nin gidişinin ardından hücumda hem gol hem de fiziksel güç arayan Samsunspor, Hekimoğlu'nun profilini bu ihtiyaca uygun görüyor.

Samsunspor'un ısrarlı yaklaşımı, iki kulüp arasında yeni bir kiralık formülünün konuşulmasına zemin hazırladı. Görüşmelerin somut bir teklife dönüşüp dönüşmeyeceği önümüzdeki günlerde netleşecek.

Beşiktaş'ın altyapısından yetişen genç santrfor Mustafa Erhan Hekimoğlu, siyah-beyazlı formayla A Takım düzeyinde toplam 75 resmi maça çıkarken, 4 gol kaydetti.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.