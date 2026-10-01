Bugün
21:45
İrlanda
Avusturya
Bugün
21:45
Danimarka
Portekiz
Bugün
21:45
Galler
Norveç
Bugün
21:45
Almanya
Sırbistan
Bugün
21:45
Yunanistan
Hollanda

A Milli Futbol Takımı, 657. maçına Belçika karşısında çıkacak

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki üçüncü maçında deplasmanda Belçika ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, tarihindeki 657'nci karşılaşmaya çıkacak.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 01 Ekim 2026 12:14
Haber: AA, Fotoğraf: AA
A Milli Futbol Takımı, 657. maçına Belçika karşısında çıkacak
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki üçüncü maçında 2 Ekim Cuma günü deplasmanda Belçika ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, tarihindeki 657'nci müsabakaya çıkacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Türkiye, 103 yıllık tarihinde 367'si resmi, 289'u özel toplam 656 maç oynayıp 1'i hükmen 260 galibiyet, 151 beraberlik, 245 yenilgi yaşadı.

Ay-yıldızlılar, 279'u deplasmanda, 283'ü Türkiye'de, 94'ü tarafsız sahadaki maçlarda, 3'ü hükmen galibiyet sonucunda 907 gol attı, kalesinde 937 gol gördü.

Bugüne kadar 93 ülke takımıyla karşılaşan milliler, 656 müsabakanın 566'sını Avrupa, 34'ünü Asya, 24'ünü Afrika, 28'ini Amerika, 4'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

- Hükmen galibiyet ve Kosova maçı

Milliler, 656 maçta tek hükmen galibiyeti Yunanistan karşısında aldı.

Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015'te Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan özel maç, 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0 tescil etti.

Ay-yıldızlı ekibin 21 Mayıs 2014'te deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç ise söz konusu tarihte bu ülkenin UEFA ile FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.

- Vincenzo Montella yönetiminde 39'uncu mücadele

Türkiye, İtalyan teknik adam Vincenzo Montella yönetiminde 39'uncu sınavını Belçika karşısında verecek.

İtalyan teknik adamla 29'u resmi, 9'u özel 38 maça çıkan milliler, 21 galibiyet, 12 mağlubiyet, 5 beraberlik yaşadı. Bu müsabakalarda rakip fileleri 65 kez havalandıran ay-yıldızlı ekip, kalesinde 51 gole engel olamadı.

Türkiye'nin İtalyan teknik adam idaresindeki çıktığı maçların sonuçları şöyle:

Tarih

 Maç

 Organizasyon

 Sonuç
12.10.2023

 Hırvatistan-Türkiye

 EURO 2024 Elemeleri

 0-1
15.10.2023

 Türkiye-Letonya

 EURO 2024 Elemeleri

 4-0
18.11.2023

 Almanya-Türkiye

 Özel

 2-3
21.11.2023

 Galler-Türkiye

 EURO 2024 Elemeleri

 1-1
22.03.2024

 Macaristan-Türkiye

 Özel

 1-0
26.03.2024

 Avusturya-Türkiye

 Özel

 6-1
04.06.2024

 İtalya-Türkiye

 Özel

 0-0
10.06.2024

 Polonya-Türkiye

 Özel

 2-1
18.06.2024

 Türkiye-Gürcistan

 EURO 2024

 3-1
22.06.2024

 Türkiye-Portekiz

 EURO 2024

 0-3
26.06.2024

 Çekya-Türkiye

 EURO 2024

 1-2
02.07.2024

 Avusturya-Türkiye

 EURO 2024

 1-2
06.07.2024

 Hollanda-Türkiye

 EURO 2024

 2-1
06.09.2024

 Galler-Türkiye

 UEFA Uluslar Ligi

 0-0
09.09.2024

 Türkiye-İzlanda

 UEFA Uluslar Ligi

 3-1
11.10.2024

 Türkiye-Karadağ

 UEFA Uluslar Ligi

 1-0
14.10.2024

 İzlanda-Türkiye

 UEFA Uluslar Ligi

 2-4
16.11.2024

 Türkiye-Galler

 UEFA Uluslar Ligi

 0-0
19.11.2024

 Karadağ-Türkiye

 UEFA Uluslar Ligi

 3-1
20.03.2025

 Türkiye-Macaristan

 UEFA Uluslar Ligi

 3-1
23.03.2025

 Macaristan-Türkiye

 UEFA Uluslar Ligi

 0-3
07.06.2025

 ABD-Türkiye

 Özel

 1-2
10.06.2025

 Meksika-Türkiye

 Özel

 1-0
04.09.2025

 Gürcistan-Türkiye

 2026 Dünya Kupası Elemeleri

 2-3
07.09.2025

 Türkiye-İspanya

 2026 Dünya Kupası Elemeleri

 0-6
11.10.2025

 Bulgaristan-Türkiye

 2026 Dünya Kupası Elemeleri

 1-6
14.10.2025

 Türkiye-Gürcistan

 2026 Dünya Kupası Elemeleri

 4-1
15.11.2025

 Türkiye-Bulgaristan

 2026 Dünya Kupası Elemeleri

 2-0
18.11.2025

 İspanya-Türkiye

 2026 Dünya Kupası Elemeleri

 2-2
26.03.2026

 Türkiye-Romanya

 2026 Dünya Kupası play-off yarı finali

 1-0
31.03.2026 Kosova-Türkiye 2026 Dünya Kupası play-off finali 0-1
01.06.2026 Türkiye-Kuzey Makedonya Özel 4-0
07.06.2026 Türkiye-Venezuela Özel 2-1
14.06.2026 Avustralya-Türkiye 2026 Dünya Kupası 2-0
20.06.2026 Türkiye-Paraguay 2026 Dünya Kupası 0-1
26.06.2026 Türkiye-ABD 2026 Dünya Kupası 3-2
25.09.2026 Türkiye-Fransa UEFA Uluslar Ligi
0-1
28.09.2026
Türkiye-İtalya

 UEFA Uluslar Ligi 1-4
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.