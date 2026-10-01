Fenerbahçe arsaVev Teknik Direktörü Gökhan Bozkaya, UEFA Kadınlar Avrupa Kupası ikinci eleme turu rövanşında Minsk'i 1-0 mağlup ederek son 16 turuna yükseldikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Yusuf Ziya Öniş Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarına konuşan Bozkaya, oyuncularının performansından memnun olduğunu söyledi.
"İLKLERİ YAŞATIYORUZ"
Oyuncularını tebrik eden Gökhan Bozkaya, "Oyuncularımı kutluyorum. Maçın başından sonuna kadar oyun üstünlüğü bizdeydi. İlkleri yaşatıyoruz. Son 16 turundayız. Bütün taraftarlara teşekkür ediyorum. Maçın başından sonuna kadar bizi desteklediler" ifadelerini kullandı.
"GİDEBİLDİĞİMİZ KADAR GİDECEĞİZ"
UEFA Kadınlar Avrupa Kupası'ndaki hedeflerine de değinen Bozkaya, "Oyuncularıma güveniyorum. Bir tur daha geçince çeyrek finale yükseleceğiz. Devam edebiliriz. Maç maç bakmak lazım. Taraftarın desteğiyle gidebildiğimiz kadar gitmeye çalışacağız ve kulübümüzü en iyi şekilde Avrupa'da temsil edeceğiz" dedi.
"DOĞRU BİR YOLDAYIZ"
Fenerbahçe'de hedeflerin her zaman yüksek olduğunu belirten 45 yaşındaki teknik adam, kulübün kadın futbolundaki gelişimine dikkat çekti.
Bozkaya, "Ben ilk geldiğimde Fenerbahçe hiç şampiyonluk yaşamamıştı. Hedefimiz de şampiyonluktu. Doğru bir kadro planlaması yaptık. Şampiyonluğu kıl payı kaçırmıştık. Sonra da şampiyon olduk. Şimdi Avrupa'da hedeflerimiz var. İlk defa burada mücadele ediyoruz. Doğru bir oyuncu planlaması var. Doğru bir yoldayız" ifadelerini kullandı.
"KADIN FUTBOLU HER GÜN GELİŞİYOR"
Gökhan Bozkaya, "Kadın futbolu her gün gelişiyor. Kulüp olarak biz de gelişiyoruz. Son 5 yılda hem oyuncu hem oyun kalitesi olarak üst noktalara geldik. Doğru bir yoldayız" değerlendirmesinde bulundu.
MANGA'NIN SAĞLIK DURUMU
Bozkaya, Marie Divine Ngah Manga'nın sağlık durumuyla ilgili de açıklama yaptı.
"Manga'nın dizinde bir şişlik vardı. Onu riske etmek istemedik. Milli takım arasından sonra sağlıklı bir şekilde döneceğini düşünüyorum. Ciddi bir şey yok" dedi.
"İLKLERİ YAŞATIYORUZ"
Oyuncularını tebrik eden Gökhan Bozkaya, "Oyuncularımı kutluyorum. Maçın başından sonuna kadar oyun üstünlüğü bizdeydi. İlkleri yaşatıyoruz. Son 16 turundayız. Bütün taraftarlara teşekkür ediyorum. Maçın başından sonuna kadar bizi desteklediler" ifadelerini kullandı.
"GİDEBİLDİĞİMİZ KADAR GİDECEĞİZ"
UEFA Kadınlar Avrupa Kupası'ndaki hedeflerine de değinen Bozkaya, "Oyuncularıma güveniyorum. Bir tur daha geçince çeyrek finale yükseleceğiz. Devam edebiliriz. Maç maç bakmak lazım. Taraftarın desteğiyle gidebildiğimiz kadar gitmeye çalışacağız ve kulübümüzü en iyi şekilde Avrupa'da temsil edeceğiz" dedi.
"DOĞRU BİR YOLDAYIZ"
Fenerbahçe'de hedeflerin her zaman yüksek olduğunu belirten 45 yaşındaki teknik adam, kulübün kadın futbolundaki gelişimine dikkat çekti.
Bozkaya, "Ben ilk geldiğimde Fenerbahçe hiç şampiyonluk yaşamamıştı. Hedefimiz de şampiyonluktu. Doğru bir kadro planlaması yaptık. Şampiyonluğu kıl payı kaçırmıştık. Sonra da şampiyon olduk. Şimdi Avrupa'da hedeflerimiz var. İlk defa burada mücadele ediyoruz. Doğru bir oyuncu planlaması var. Doğru bir yoldayız" ifadelerini kullandı.
"KADIN FUTBOLU HER GÜN GELİŞİYOR"
Gökhan Bozkaya, "Kadın futbolu her gün gelişiyor. Kulüp olarak biz de gelişiyoruz. Son 5 yılda hem oyuncu hem oyun kalitesi olarak üst noktalara geldik. Doğru bir yoldayız" değerlendirmesinde bulundu.
MANGA'NIN SAĞLIK DURUMU
Bozkaya, Marie Divine Ngah Manga'nın sağlık durumuyla ilgili de açıklama yaptı.
"Manga'nın dizinde bir şişlik vardı. Onu riske etmek istemedik. Milli takım arasından sonra sağlıklı bir şekilde döneceğini düşünüyorum. Ciddi bir şey yok" dedi.