Alman efsaneden Kimmich'e ağır eleştiriler!

Almanya'nın Yunanistan'a 1-0 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından Joshua Kimmich yeniden eleştirilerin odağına geldi.
Eski Alman milli futbolcu Mario Basler, "Basler ballert" isimli podcast programında Kimmich'in oyun tarzını sert sözlerle eleştirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE "KIMMICH DÜNYA ÇAPINDA DEĞİL"
Basler, Kimmich'in dünya çapında bir futbolcu olmadığını savunarak, "Aylardır, hatta yıllardır söylüyorum: Kimmich dünya çapında bir oyuncu değil. O normal bir orta saha oyuncusu. Ancak sanki yine tüm kornerleri, tüm serbest vuruşları kullanmak ve her yerde olmak istiyor." ifadelerini kullandı.
Basler, Kimmich'in topu orta sahada fazla taşıdığını ve oyunun hızını düşürdüğünü belirterek Jürgen Klopp'a da çağrıda bulundu.
"KLOPP MÜDAHALE ETMELİ"
57 yaşındaki eski futbolcu, "Bence Jürgen Klopp'un gelecekte buna müdahale etmesi gerekiyor. Kimmich topu orta sahada sürüp oyunu yavaşlatırsa bu futbol bizi ileriye götürmeyecek." dedi.
Basler ayrıca Kimmich'in gösterdiği çaba ile ortaya koyduğu sonuç arasında fark olduğunu savundu.
"Kimmich her maç en fazla topa dokunuyor ama bunun nedeni her yere koşması. Bir yerlere koşuyor ve herkes hemen topu ona veriyor. Nedenini bilmiyorum. Ancak dün Kimmich'ten hiçbir şey çıkmadı. En fazla topa dokundu, çok koştu ama sonuç çıkmadı." ifadelerini kullandı.
KIMMICH'İN İSTATİSTİKLERİ DİKKAT ÇEKTİ
Öte yandan Kimmich'in Yunanistan karşısındaki performansı istatistiklerde Basler'in yorumlarından farklı bir tablo ortaya koydu. Sofascore'a göre 8.0 puan alan Kimmich, Almanya'nın maçtaki en yüksek puanlı oyuncusu oldu.
31 yaşındaki futbolcu, Almanya'nın 16 şutunun 5'inde doğrudan rol oynarken paslarının yüzde 92'sini isabetli şekilde tamamladı. Kimmich ayrıca 7 top kazanımı gerçekleştirirken ikili mücadelelerin yaklaşık yüzde 57'sini kazandı.
Bastian Schweinsteiger ise Kimmich'ten ziyade takım arkadaşlarını eleştirdi. ARD'ye konuşan Schweinsteiger, "Geriden oyun kurmak zorunda kaldığımızda genel olarak bir problemimiz olduğunu düşünüyorum. Yaratıcı paslar atabilen tek oyuncu Kimmich. O olmadığında işler zorlaşıyor." ifadelerini kullandı.
Almanya'nın Kimmich olmadan nasıl bir performans göstereceği ise önümüzdeki Sırbistan ve Yunanistan maçlarında görülecek. Kimmich, daha önce kamptan ayrıldığı için bu karşılaşmalarda forma giymeyecek.
Eski Alman milli futbolcu Mario Basler, "Basler ballert" isimli podcast programında Kimmich'in oyun tarzını sert sözlerle eleştirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE "KIMMICH DÜNYA ÇAPINDA DEĞİL"
Basler, Kimmich'in dünya çapında bir futbolcu olmadığını savunarak, "Aylardır, hatta yıllardır söylüyorum: Kimmich dünya çapında bir oyuncu değil. O normal bir orta saha oyuncusu. Ancak sanki yine tüm kornerleri, tüm serbest vuruşları kullanmak ve her yerde olmak istiyor." ifadelerini kullandı.
Basler, Kimmich'in topu orta sahada fazla taşıdığını ve oyunun hızını düşürdüğünü belirterek Jürgen Klopp'a da çağrıda bulundu.
"KLOPP MÜDAHALE ETMELİ"
57 yaşındaki eski futbolcu, "Bence Jürgen Klopp'un gelecekte buna müdahale etmesi gerekiyor. Kimmich topu orta sahada sürüp oyunu yavaşlatırsa bu futbol bizi ileriye götürmeyecek." dedi.
Basler ayrıca Kimmich'in gösterdiği çaba ile ortaya koyduğu sonuç arasında fark olduğunu savundu.
"Kimmich her maç en fazla topa dokunuyor ama bunun nedeni her yere koşması. Bir yerlere koşuyor ve herkes hemen topu ona veriyor. Nedenini bilmiyorum. Ancak dün Kimmich'ten hiçbir şey çıkmadı. En fazla topa dokundu, çok koştu ama sonuç çıkmadı." ifadelerini kullandı.
KIMMICH'İN İSTATİSTİKLERİ DİKKAT ÇEKTİ
Öte yandan Kimmich'in Yunanistan karşısındaki performansı istatistiklerde Basler'in yorumlarından farklı bir tablo ortaya koydu. Sofascore'a göre 8.0 puan alan Kimmich, Almanya'nın maçtaki en yüksek puanlı oyuncusu oldu.
31 yaşındaki futbolcu, Almanya'nın 16 şutunun 5'inde doğrudan rol oynarken paslarının yüzde 92'sini isabetli şekilde tamamladı. Kimmich ayrıca 7 top kazanımı gerçekleştirirken ikili mücadelelerin yaklaşık yüzde 57'sini kazandı.
Bastian Schweinsteiger ise Kimmich'ten ziyade takım arkadaşlarını eleştirdi. ARD'ye konuşan Schweinsteiger, "Geriden oyun kurmak zorunda kaldığımızda genel olarak bir problemimiz olduğunu düşünüyorum. Yaratıcı paslar atabilen tek oyuncu Kimmich. O olmadığında işler zorlaşıyor." ifadelerini kullandı.
Almanya'nın Kimmich olmadan nasıl bir performans göstereceği ise önümüzdeki Sırbistan ve Yunanistan maçlarında görülecek. Kimmich, daha önce kamptan ayrıldığı için bu karşılaşmalarda forma giymeyecek.