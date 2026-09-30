Fenerbahçe'de Mimovic'e sürpriz milli davet!

Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Ognjen Mimovic, Sırbistan U21 Milli Takımı'ndan A Milli Takım'a yükseltildi.

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calendar 30 Eylül 2026 13:42
Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe'de Mimovic'e sürpriz milli davet!
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Ognjen Mimovic
Ognjen Mimovic
Fenerbahçe
Sırbistan Futbol Federasyonu, Ognjen Mimovic'in U21 Milli Takımı'ndan A Milli Takım kadrosuna dahil edildiğini açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla A MİLLİ TAKIM'A YÜKSELDİ

Fenerbahçe forması giyen Mimovic, Sırbistan'ın Almanya ve Hollanda ile oynayacağı karşılaşmaların kadrosunda yer alacak.

21 yaşındaki futbolcu böylece Sırbistan U21 Milli Takımı'ndan A Milli Takım'a yükseltilmiş oldu.

HENÜZ RESMİ MAÇA ÇIKMADI

Mimovic, Fenerbahçe'ye transfer olmasının ardından henüz sarı-lacivertli formayla resmi bir maçta görev yapmadı.

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