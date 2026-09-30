Can Öncü, Japonya'da piste çıkacak

Milli motosikletçi Deniz Öncü, Japonya'da Dünya Moto2 Şampiyonası'nda piste çıkacak.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 30 Eylül 2026 12:16
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Can Öncü, Japonya'da piste çıkacak
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Milli motosikletçi Deniz Öncü, Moto2 Dünya Şampiyonası'nın 16. ayağında Japonya Grand Prix'sinde yarışacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla ELF Marc VDS Takımı adına mücadele eden ay-yıldızlı genç motosikletçi, 2-4 Ekim tarihlerinde Japonya'nın Motegi Pisti'nde mücadele edecek.

Uzun düzlükleri ve sert frenaj noktalarıyla takvimin teknik açıdan dikkati çeken pistlerinden 4,8 kilometre uzunluğundaki Motegi'de, Moto2 pilotları, 19 tur üzerinden toplam 91,22 kilometrelik yarış gerçekleştirecek.

Red Bull sporcusu Deniz Öncü, 3 Ekim Cumartesi günü TSİ 07.40'ta başlayacak sıralama seansında yarışa en avantajlı pozisyondan başlamak için gaza basacak.

Japonya Grand Prix'sinde Moto2 yarışı, 4 Ekim Pazar günü TSİ 06.15'te başlayacak.

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