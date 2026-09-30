Mauro Icardi: "Neden endişelendiklerini anlamıyorum"

Galatasaray ile sözleşmesinin bitmesinin ardından serbest statüde yer alan Mauro Icardi, dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 30 Eylül 2026 09:15
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Mauro Icardi: 'Neden endişelendiklerini anlamıyorum'
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Galatasaray ile sözleşmesi sona eren ve takımdan ayrılan Mauro Icardi, yeni kulübünü henüz bulamadı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Arjantinli golcü, sosyal medya hesabından durumuyla ilgili bir paylaşımda bulundu.

Bireysel çalışma yaptığı anları paylaşan Icardi, durumunun endişe edici olmadığını dile getirdi ve, "Ben zaten her şeye sahibim." sözlerini sarf etti.

Mauro Icardi'nin paylaşımı şu şekilde:

"İşsizliği başarısızlıkla karıştırıyorlar; ben buna hayatımı yoluna koymuş olmak diyorum.

Sözleşmesiz olmayı seçeneksiz olmakla karıştırıyorlar; ben buna özgürce seçim yapabilmek diyorum.

Zamanımın sahibi olmak, geleceğimi güvence altına almak için çalıştım. Çalışmayı bıraksam bile hayatım aynı şekilde devam eder. Benim için neden endişelendiklerini anlamıyorum.

Siz huzur içinde, barış içinde ve sevgiyle yaşayın.
Ben zaten her şeye sahibim."

GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray'da dört sezonda 134 maçta süre bulan 33 yaşındaki futbolcu, 77 gol attı ve 25 asist yaptı.




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